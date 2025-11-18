Bondscoach Rintje Ritsma heeft genoeg gezien na twee teleurstellende ploegenachtervolgingen bij de eerste World Cup van het seizoen. Zowel de mannen als vrouwen stelden teleur. Dus grijpt Ritsma terug op een succesvollere formule.

In Salt Lake City eindigde het treintje met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Elisa Dul als vijfde. Laatstgenoemde kon het tempo van haar teamgenotes niet bijbenen, waardoor Nederland als wereldkampioen slechts vijfde werd. Na afloop was er kritiek op Dul, maar Beune nam het voor haar op.

"Ik weet dat zij het kan", pareerde kopvrouw Beune. "Dit is gewoon jammer, maar niet haar schuld. Ze wordt pas laat ingevlogen en dat is ook haar beslissing niet geweest denk ik. Ze was al zenuwachtig genoeg van tevoren. Ik weet dat ze het echt wel kan. Voor haar is het super zuur, misschien wel erger dan voor mij."

Marijke Groenewoud keert terug in selectie

Bondscoach Rintje Risma heeft voor de komende World Cup in Calgary een verandering doorgevoerd in de samenstelling. Dat gebeurde in overleg met de Selectiecommissie Langebaan (SCL). Dul moet haar plaats afstaan aan Marijke Groenewoud, haar teamgenote van Albert Heijn Zaanlander. Groenewoud werd in maart van dit jaar wereldkampioen met Beune en Rijpma-de Jong op de team pursuit.

In Salt Lake City was Groenewoud ook aanwezig, maar koos ze voor de 1500 meter, 3000 meter en de mass start. Op al die onderdelen kon ze geen gooi doen naar een medaille.

Ook wijziging bij de mannen

Niet alleen bij de vrouwen vindt een wissel plaats in Calgary. Ook de mannenploeg wordt uit elkaar gehaald. Chris Huizinga en Beau Snellink krijgen gezelschap van Marcel Bosker, die in Salt Lake City kampte met een scheenbeenblessure. Hij werd toen vervangen door Tjerk de Boer. Samen werden ze zesde.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.