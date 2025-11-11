De eerste World Cup van het schaatsseizoen staat aankomend weekend op het programma. De volgende stap richting het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Merel Conijn kiest opvallend genoeg voor een ander pad: zij slaat het toernooi over. Die beslissing zorgt voor gefronste wenkbrauwen en is onderwerp van gesprek in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Kim Lammers.

“Conijn heeft aangegeven dat ze de komende World Cups in Salt Lake City (14-16 november, red.) en Calgary (21-23 november, red.) aan zich voorbij laat gaan”, vertelt Hoog. “Ze zegt dat het niet in haar juiste voorbereiding richting het OKT past. Ze gaat hier een marathonwedstrijd schaatsen in plaats van de World Cups.”

Goedkeuring KNSB

Conijn zou te veel spanning ervaren om voor twee weken naar Noord-Amerika te reizen, zo vertelde haar coach. “Er was wel wat om te doen”, weet Hoog. “Er zijn daar olympische tickets te verdienen, dus hoe meer Nederlandse schaatsers meedoen, hoe beter. Maar goed, de KNSB heeft aangegeven dat het oké is.”

“Ik vond dat wel even verwarrend”, reageert Lammers. “Is dat een regel? Jillert Anema, de coach van Conijn, zei na het NK eigenlijk al dat zijn schaatsers hun eigen pad kiezen richting het OKT, want daar gaat het erom wie naar de Olympische Spelen gaat.”

“Maar ze willen natuurlijk ook het maximale aantal tickets veiligstellen, en die zijn te behalen via de World Cups. Anema zal wel weten wat zijn schaatsers kunnen, en hij heeft blijkbaar het vertrouwen dat Conijn op het OKT goed voor de dag komt", gaat Lammers verder.

Pittige kluif

"Als je het hebt over spanning…,” begint Lammers, denkend aan het zwaarbeladen OKT. “Precies dat vind ik ook”, onderbreekt Hoog. “Als je dit dus al ‘gestress’ vindt, dan wordt dat OKT echt een pittige kluif.” Lammers: “Dat denk ik wel.”

Vraagtekens

Hoog vraagt zich af: “Moet je dat juist ook niet trainen? Als je dit als stress ervaart, zou je juist wél moeten gaan om extra ervaring op te doen. Ze is natuurlijk nog niet superervaren.” Lammers reageert: “Het is een keuze.” Hoog: “Kies je dan voor gemak, of juist voor buiten je comfortzone gaan en die ervaring meenemen?”

Schaatskalender

Aankomend weekend staat World Cup 1 op de planning in de VS. Daarna volgen nog drie World Cups. Calgary van 21 tot 23 november, Heerenveen 5 tot 7 december en Hamar 12 tot 14 december. Aan het einde van de reeks, als Nederland goed heeft gepresteerd, zijn er op het OKT (26-30 december) negen olympische tickets voor de vrouwen te verdelen en negen voor de mannen.

Beluister de podcast

