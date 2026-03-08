Het had een waar schaatssprookje kunnen zijn voor Jordan Stolz. De Amerikaanse alleskunner reed de afgelopen dagen een unieke dubbel in Thialf. Zowel de WK sprint als de WK allround stonden op zijn planning in de hoop op een gouden dubbelslag. Dat liep echter mis voor Stolz. Desondanks kijkt de Amerikaan met trots terug op het hectische slot van het seizoen.

Zowel de WK sprint als de WK allround rijden in een tijdsbestek van vier dagen. Velen verklaarden Jordan Stolz voor gek, maar daar trok hij zich niks van aan. Als iemand immers voor een historische dubbel zou kunnen zorgen was hij het wel. Echter kwam de schaatser uit Wisconsin van een koude kermis thuis.

Twee WK's zonder titel

Op de WK sprint moest Stolz zijn meerdere erkennen in een ontketende Jenning de Boo die voor eigen publiek naar goud sprintte. Bij de WK allround ging de 21-jarige Amerikaan zelfs aan de leiding tot de laatste afstand, maar dat was een monsterrit over tien kilometer tegen directe concurrent Sander Eitrem. Uiteindelijk zakte Stolz op die afstand door het ijs, waardoor hij zelfs naast een podiumplek greep. Eitrem pakte de titel.

'Behoorlijk moe'

Na afloop van de WK allround stond Stolz totaal beduusd voor de camera van de NOS. "Ik voel me behoorlijk moe", zo begon hij het gesprek. "Het is jammer dat het niet gelukt is. Acht wedstrijden in vier dagen rijden was behoorlijk zwaar. Maar het was leuk om het te proberen."

De vermoeidheid was van het gezicht van de schaatser van Team AH Zaanlander af te lezen al tijdens de afsluitende tien kilometer. "Het was behoorlijk zwaar, vooral na de 1500 meter. Vanaf dat punt was ik al helemaal kapot", aldus een moeie schaatser. "Ik probeerde zo snel mogelijk te gaan op de tien kilometer. Maar na de vierde ronde voelde ik me niet zo goed en vanaf ronde zes werd het echt een hels gevecht."

'Niet podiumwaardig'

Of hij baalt van het feit dat het geen podiumplek werd? Daar is Stolz heel resoluut in. "Een podiumplaats zou mooi zijn geweest, maar op basis van die tien kilometer was het niet podiumwaardig. Het was echt heel zwaar", aldus de Amerikaan die bijna nooit ritten over zulke afstanden rijdt. "Ik had niet gedacht dat ik er zo hard vanaf zou gaan. Ik was wat vermoeider dan ik dacht."

De bijzondere dubbel heeft hem wel het een en ander geleerd over zijn carrière. Dat kan Stolz weer meenemen in zijn loopbaan, die op zijn 21ste nog wel even duurt. "In de komende 3-4 jaar ga ik het zeker niet nog een keer doen om allebei de WK's te rijden. Misschien in de toekomst als ik supersterk ben en op een ander niveau zit. Wie weet probeer ik het dan nog eens."

Niemand ging Stolz voor

Dat Stolz bij allebei de toernooien geen beslag wist te leggen op de titel is wellicht wat minder dan door veel mensen werd verwacht van te voren. Voornamelijk door zijn twee olympische titels van twee weken daarvoor. "Ik hoopte vooral om de WK sprint te winnen. Voor de allroundwedstrijd was ik namelijk al moe", licht hij daarover toe. "Maar ik vond het prachtig en leuk. Niemand had dit ooit eerder gedaan, dus dat kan ik dan tenminste wel zeggen. En het is fijn om je grenzen te ontdekken en eroverheen te gaan. En dat heb ik gedaan", besluit Stolz.