De Olympische Spelen waren een groot succes voor de Nederlandse schaatsers, maar er was ook felle kritiek. Onder meer bondscoach Rintje Ritsma kreeg het nodige te verduren, met name rondom de ploegenachtervolging. Een uitspraak van topschaatsster Joy Beune na de Spelen hielp ook niet mee voor de beeldvorming. Marianne Timmer neemt het daarom op voor Ritsma.

Dat doet de drievoudig olympisch kampioene in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Ze zag dat Ritsma tweemaal goud won op de mass start en zilver overhield aan de ploegenachtervolging bij de vrouwen, maar de bondscoach was ook veelvuldig onderwerp van gesprek.

Over de keuzes voor de team pursuit was een hoop te doen. Na de Spelen werd aan Beune in Vandaag Inside gevraagd wat zij van Ritsma vond als bondscoach. Zij begon het antwoord met het feit dat 'Rintje heel erg zijn best doet' en dat zorgde voor hilariteit aan de talkshowtafel.

'Heel lastig'

Timmer kon er wat minder om lachen. De forse kritiek die Ritsma veelvuldig ontvangt is volgens haar namelijk niet altijd terecht. Volgens haar is de rol van Ritsma 'heel lastig' door de ingewikkelde schaatssituatie in Nederland met al die commerciële ploegen. "Die wil niet trainen om tien uur, de andere ploeg niet om elf uur, die wil niet in de middag, die zit in het buitenland. En jij moet het als coach bij elkaar halen en al die discussies doen. Dat hij daar enorm zijn best voor doet en dat niet altijd lukt..."

De ego's van teams

Bondscoach van de Nederlandse schaatsploegen zijn is dan ook geen eervolle baan volgens Timmer. "Rintje moet het altijd maar bij elkaar houden terwijl niemand op dezelfde plek is. Dan heb je nog de ego's van teams, de coaches die het tegen elkaar uitspelen. Nou, petje af hoor." Over het hoongelach in de uitzending is Timmer duidelijk. "Nee, dat verdient hij niet."

Het is de vraag of Ritsma nog doorgaat als bondscoach. Daar is nog geen uitsluitsel over. "Het was geen makkelijk seizoen door al deze afstanden", weet Timmer. Toch ziet zij de Beer van Lemmer wel gewoon doorgaan als bondscoach. "Rintje heeft heel veel doorbroken in het schaatsen. Hij is ooit begonnen met de commerciële schaatsploegen, waar iedereen nu van geniet. Om dat te moeten doorbreken moet je echt een rechte rug hebben. In het begin is hij enorm tegengewerkt en dat was ook geen makkelijke situatie."

