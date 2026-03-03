Rintje Ritsma kreeg het zwaar te verduren tijdens de Olympische Spelen. Het schaatsicoon is tegenwoordig bondscoach van Nederland en al zijn beslissingen liggen onder een vergrootglas. De opmerking van Joy Beune na haar terugkomst in Nederland, zal zijn positie in ieder geval niet hebben versterkt.

Voormalig tophockeysters en groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As bespreken de situatie rond Ritsma in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast. Hoog legt haar voormalig ploeggenote een stelling voor: “Uitspraak Joy Beune bij Vandaag Inside over Rintje Ritsma luidt einde van bondscoach in.”

Van As kan een lach niet onderdrukken, waarna ze reageert: “Nou, oneens. Ik denk niet dat die uitspraak er uiteindelijk voor zorgt dat Rintje uit zijn functie wordt ontheven. Maar dat was natuurlijk wel een hard gelag hoe zij reageerde op de vraag wat zij van Rintje Ritsma vond en wat zij van zijn coachings skills vond.”

Vandaag Inside

“Beune zei letterlijk: ‘Ik denk dat Rintje zijn best doet qua wat hij kan'", citeert Van As. "Ze zat bij Vandaag Inside en had natuurlijk de lachers op haar hand. Die hele tafel ging er alleen maar overheen. ‘Nou, dan zeg je wel genoeg. Nou, dat is echt zijn ondergang’ of weet ik veel wat ze precies zeiden. Ze hoefde ook niet meer te zeggen.”

Hoog: “Ze zag er super moe uit en gaf ook aan dat ze zo moe was. En dan bedoel je het natuurlijk hartstikke goed. Maar het kwam er net even verkeerd uit...” “Ze zei ook later dat ze niet meer de kans had om uit te leggen wat ze precies bedoelde", aldus Van As. "Want ja, niemand luisterde meer. Er werden alleen maar grappen over gemaakt."

'Heel veel stress'

"Feit blijft natuurlijk wel dat er gewoon heel goed geëvalueerd moet worden over de invulling van die functie en of hij nog de juiste man voor die functie is", aldus Van As over Ritsma. "Er is zoveel gedoe over geweest. Je moet ook wel stevig in je schoenen staan. Ik kan me voorstellen dat hij ook wel heel veel stress heeft gehad en zich echt slecht heeft gevoeld.”

“Ze hebben uiteindelijk met die massastart wel twee keer goud gepakt en zilver bij de dames op de ploegenachtervolging", weet Van As. "Maar wat een gezeik heeft die man gehad, zeg... Dus er valt voor beide partijen wat te zeggen.” Hoog: “Maar dit helpt niet echt lekker mee, zo’n uitspraak.” Van As lachend: “Dit zal niet de doorslag geven, maar de discussie blijft wel in leven.”

Luister de podcast

