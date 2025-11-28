In februari 2026 wordt van de Nederlandse schaatsers een berg eremetaal verwacht bij de Olympische Winterspelen. De langebaanonderdelen worden afgewerkt in het nieuwe Milano Ice Park. Hoe staan de zaken daar?

De schaatsbaan is neergelegd in een evenementenhal met de naam F iera Milano. Het kostte circa 20 miljoen euro om een van de hallen om te toveren tot ijspaleis. Voor die oplossing is gekozen omdat het meer geld zou kosten dan het overdekken van de buitenbaan Baselga di Pinè. De ijshal in Turijn, waar in 2006 de Winterspelen werden gehouden, bood aan om daar de olympische wedstrijden te houden. Maar het organisatiecomité bleef liever in de regio van Milaan.

Geen testament

Bij de vorige edities van de Winterspelen werd de olympische schaatshal één jaar vooraf getest tijdens een grote wedstrijd, bijvoorbeeld de WK afstanden. Dat is niet gebeurd met de hal in Milaan, waardoor het gissen is hoe het ijs aanvoelt, aan wat voor soort tijden de schaatsers moeten denken en dat soort zaken.

Voor junioren en neo-senioren worden er wel al evenementen gehouden. Daardoor kon de Nederlandse schaatser Kayo Vos alvast wat krassen in het bevroren water zetten. Voor Schaatsen.nl brengt hij verslag uit. "Ik kijk of het al een beetje leeft hier", zegt de rijder van Team IKO-X2O.

Geen olympische ringen

"Zoals je zien hangen er weinig olympische vlaggen of ringen", zo gaat Vos door.

"We zijn hier nu voor de World Cup junioren en neo-senioren. Oh oeps, bijna aangereden door de Zamboni", zo verwijst hij naar de naam voor een dweilmachine. "Ze zijn al aan het dweilen en ik ben nog snel wat mooie beelden aan het schieten. Vooralsnog wordt er veel getest en is er weinig sfeer. Het is een mooie baan en ik ben enorm tevreden over de kwaliteit van het ijs. Het is gewoon een congreshal en de baan is wat verhoogd. Het kraakt een beetje en klinkt als natuurijs, wat het extra mooi maakt. Het gaat snel en rijdt lekker, dus ik ben benieuwd naar dit weekend."