Een wedstrijd om je vingers bij af te likken in de slotrit van de 1000 meter op de Olympische Winterspelen. Topschaatsster Jutta Leerdam tegen regerend olympisch kampioene Miho Takagi. De Japanse nam in aanloop naar het prestigieuze toernooi in Milaan een 'weloverwogen risico'.

Takagi, zevenvoudig olympisch medaillewinnares, merkte dat haar leeftijd begon mee te tellen. Ook worstelde in de voorbereiding op het seizoen om haar vorm te vinden. Haar ervaring liet haar in de steek en de Japanse kampte met veel onzekerheid. Die overwon ze met een nieuwe, berekende aanpak die ze 100 dagen voor de start van de Winterspelen aangreep.

Ireen Wüst als voorbeeld

Takagi voelde zich vorig seizoen niet geweldig en dat gevoel verergerde naarmate de Spelen dichterbij kwamen. Ze greep terug naar schaatsen die haar vier jaar geleden olympisch goud brachten op de 1000 meter voor Leerdam. Ook dat hielp niet. "Het was alsof ik iets ongrijpbaars probeerde te grijpen. Ik voelde me als een verdwaald kind", vertelde ze aan The Mainichi, dat het heeft over een 'weloverwogen risico' dat Takagi nam.

Takagi's mindset veranderde tot 100 dagen voor de opening van de Spelen de Japanse pakken werden onthuld. Ook haalde ze inspiratie uit het Nederlandse schaatsicoon Ireen Wüst, die in 2022 Takagi op 35-jarige leeftijd van de titel afhield op de 1500 meter. Voor elk van haar World Cup-wedstrijden bedacht Takagi een plan, zoals agressief starten of energie sparen voor het einde. Deze aanpak zorgde ervoor dat de nodige podiumplekken misliep op World Cups, maar hielp haar wel om de puzzelstukjes op hun plaats te leggen.

Op jacht naar olympisch goud

Takagi wil in Milaan de nog ontbrekende medaille in haar goedgevulde prijzenkast grijpen: goud op de 1500 meter. Door de afwezigheid van de Nederlandse wereldkampioene Joy Beune heeft ze daarop meer kans. Maar eerst is nog de 1000 meter tegen Jutta Leerdam, op maandag. "De Olympische Spelen zijn een speciaal podium. Daarom wil ik winnen."