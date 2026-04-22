Minjeong Choi is al jaren een van de grote namen uit de shorttrackwereld, maar zorgde eerder dit jaar voor verbazing. De 27-jarige Zuid-Koreaanse sprak immers duidelijk uit dat ze na de Olympische Spelen zou stoppen. Maar nu blijkt dat verhaal toch anders in elkaar te zitten.

Voor de lezers die Choi niet kennen: als zestienjarige won ze al meerdere wereldtitels en daar kwamen in de elf jaar daarna nog vele prijzen bij. Zo won ze onder meer zeven medailles op de Olympische Spelen: vier keer goud, drie keer zilver. In Milaan was ze goed voor de olympische titel op de 3000 meter aflossing, daarnaast pakte ze op de 1500 meter nog zilver. Na die race zorgde ze voor verbazing bij haar ploeggenoten door aan te kondigen dat ze stopt met shorttrack op het allerhoogste niveau.

De pas 27-jarige nam het besluit onder meer omdat ze alles al heeft bereikt in haar shorttrack-carrière. Daarnaast kampte ze met wat fysieke problemen aan haar enkels en knieën. Het leek er dus op dat Choi niet meer in actie zou komen op het hoogste niveau, maar niets bleek minder waar.

'Gewoon' weer in actie

De Zuid-Koreaanse shorttrackers moeten in april en, deels, mei vol aan de bak tijdens nationale selectiewedstrijden. Degenen die het best voor de dag komen, mogen vervolgens mee naar bijvoorbeeld het WK van komende winter. Dat toernooi wordt overigens gehouden in Zuid-Korea en daar verheugen liefhebbers zich weer op ijzersterke prestaties van Choi. Zij deed namelijk gewoon mee aan de selectiewedstrijden en was op alle individuele nummers de beste.

Aan Schaatsen.nl vertelt de Koreaanse dat ze 'weer fris is na de vermoeiende Winterspelen'. Ze hoopt tijdens de wereldbekerwedstrijden en tijdens de WK in haar thuisland te schitteren. Waarschijnlijk wordt het dan wél haar laatste kunstje. "Dan wil ik een grote show opvoeren voor alle fans in mijn laatste internationale optreden." Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting en de andere Nederlandse vrouwen zijn dus gewaarschuwd.

Nieuws voor Suzanne Schulting

In tegenstelling tot de Zuid-Koreanen genieten de Nederlandse toppers bij het shorttrack nog van relatieve rust. Al zitten ze heus niet allemaal stil. Zo fietsten Jens en Melle van 't Wout de toertocht van de Amstel Gold Race en kwam Schulting met contractnieuws. Zij blijft langer bij Team Essent en gaat bij die schaatsploeg ook de komende jaren door met de combinatie van shorttrack en langebaanschaatsen.