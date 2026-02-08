De innige ontmoeting in Milaan tussen topschaatsster Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul is ook niet onopgemerkt gebleven bij drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. "Ze kreeg een klein bosje bloemen van een meter bij een meter", grapt ze in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Het zag er allemaal wel romantisch uit."

De Amerikaanse influencer Jake Paul is in Milaan gearriveerd om zijn geliefde te steunen. En hij kwam dus niet met lege handen. "Oh my god, dankjewel schat", reageerde een dolenthousiaste Leerdam toen ze werd verrast met een grote bos rozen. "Ze maken volgens mij ook echt een docuserie. Daar denken ze allemaal wel over na. Zij zijn echt wel een koppeltje dat dat helemaal zo naar de buitenwereld uitstraalt."

Kleine kanttekening

Paul en Leerdam delen veelal hun gelukkige momenten samen. Daar kan Timmer overigens volop van genieten. Zo vond ze ook dat mensen zich niet druk moesten maken om de aankomst van de Nederlandse topschaatsster in Milaan. Dat ze in een privéjet arriveerde, zorgde immers nogal voor enige kritiek. Timmer vindt juist dat Leerdam voor extra internationale aandacht voor het schaatsen zorgt.

Wel plaatst Timmer een kleine kanttekening bij alle beelden die nu vanuit Milaan worden gedeeld. "Ik ben wel benieuwd, hè. Want stel je nou eens voor dat het niet lukt. Op die kilometer", doelt de voormalig topschaatsster op de gouden missie van Leerdam op de 1000 meter van maandag. "Wat krijgen we dan te zien? Want dan wil je het ook zien. Ik ben dan wel benieuwd hoe dat dan gaat met die twee."

'Het zou ze sieren'

Timmer hoopt uiteindelijk dat ze een volledig inkijkje krijgt. "Want de leuke dingen en winnen, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ook de andere kant is iets wat erbij hoort. Ik hoop het natuurlijk niet, hè. We hopen natuurlijk dat ze het fantastisch doet, maar ik zit gewoon even te doemdenken omdat ze alles zo laten zien."

"Het is leuk en het is romantisch. Het is het ideale stel. Dat is ook gewoon zo. Maar ja, ook zij krijgen nog tegenslagen. Het zou ze wel sieren als ze dat laten zien. Dat je allebei de kanten ervaart."

'Enigszins onprofessioneel'

Leerdam is in Milaan zoals wel vaker onderwerp van gesprek. Zo werd er door de Nederlandse Sport Pers een officiële klacht ingediend bij NOC*NSF omdat ze niet met de media wilde praten. Dat deed ze uiteindelijk zaterdag alsnog, al was dat wel alleen bij de NOS. Vervolgens liet ze de overige Nederlandse pers weer links liggen.

"Dat vind ik enigszins onprofessioneel. Iedereen leeft ontzettend mee, het is een grote sportvrouw. We willen weten hoe ze er voor staat en dat is niet alleen maar als je successen hebt", aldus Timmer.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.