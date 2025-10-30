Het schaatsseizoen gaat komend weekend écht beginnen. In Thialf wordt er van vrijdag tot en met zondag gestreden om de nationale titels tijdens de NK afstanden. Naast de titels zijn er ook startbewijzen voor de wereldbekers te bemachtigen. Donderdag verklaarde de KNSB (Nederlandse schaatsbond) dat ze '100 procent commitment' verwachten van deze schaatsers.

De top vijf van iedere afstand op het aankomend NK ontvangt een startbewijs voor de wereldbekers. Op de langste afstanden (vijf en tien kilometer voor de mannen en drie en vijf kilometer voor de vrouwen) krijgt de top drie deze uitnodiging. De eerste wereldbeker begint op 14 november in Salt Lake City. Vervolgens wordt er gereden in Calgary, Heerenveen en Hamar.

Wereldbeker belangrijk

Deze eerste vier wereldbekerwedstrijden zijn belangrijk voor de Nederlandse startplekken op de Olympische Spelen in Milaan. Nederlandse rijders moet in alle klassementen over de individuele afstanden en de teamonderdelen met drie of in enkele gevallen twee schaatsers hoog scoren om het maximaal toegestane aantal van negen mannen en negen vrouwen af te vaardigen naar de Spelen.

Geen tijd voor rust

De Nederlandse schaatsers behoren tot de wereldtop. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Schaatsers willen namelijk graag de laatste wereldbekerwedstrijd overslaan om zich met een extra trainingsperiode voor te bereiden op het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) eind december. Ze moeten het daar immers opnemen tegen concurrenten die geen zwaar wedstrijd- en reisprogramma hebben gehad.

De KNSB wil dit dus voorkomen. Alleen als schaatsers na drie wereldbekerwedstrijden zeker zijn van hun plek hoog in het klassement, kunnen ze die vierde wedstrijd in Hamar eventueel overslaan, meldt de de schaatsbond donderdag.

'100 procent commitment'

Technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit, zei in een uitleg over de selectieregels zich geen zorgen te maken over de kwalificaties. "Maar het wordt wel heel spannend. De prestatiedichtheid met name bij de mannen op de lange afstanden en de teamonderdelen is ongekend groot. Het is niet zomaar gezegd dat we die negen plekken halen."

De Wit verwacht '100 procent commitment' van de geplaatste schaatsers. Zo legt hij uit als het niet lukt om een van de drie schaatsers hoog in het klassement te hebben op de individuele afstanden of bij de massastart, het aantal quotaplekken meteen zakt van negen naar acht. Slaagt Nederland er niet in zich te kwalificeren voor de ploegachtervolging, dan kost dat nog meer quotaplekken.

OKT

Om deze quotaplekken wordt vervolgens vanaf 26 december gestreden tijdens het bloedstollende OKT. Daar zijn in de meeste gevallen maximaal drie startbewijzen voor de individuele afstanden te verdienen. Na het OKT wordt er nog één wereldbeker gereden in het Duitse Inzell.