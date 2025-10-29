Het schaatsseizoen staat op het punt om écht te beginnen. Komend weekend wordt er in Thialf gestreden om de medailles tijdens de NK afstanden. Schaatskoppel Suzanne Schulting en Joep Wennemars blikt vol vertrouwen vooruit richting het toernooi: "Ik wil laten zien wat ik kan", vertelt Wennemars in gesprek met Sportnieuws.nl.

Schulting en Wennemars gaan beiden het nieuwe schaatsseizoen in als wereldkampioen. Tijdens de afgelopen WK afstanden in Hamar verraste de 23-jarige zoon van Erben Wennemars vriend en vijand door fenomeen Jordan Stolz te verslaan op de 1000 meter en zich te kronen tot wereldkampioen. Zijn vriendin Schulting veroverde samen met Jutta Leerdam en Angel Daleman de gouden medaille op het onderdeel teamsprint. Die discipline is overigens niet olympisch.

'Mooi eerste meetmoment ten opzichte van de rest'

Geen wonder dat het schaatskoppel dan ook tot de favorieten behoren voor de aankomende NK afstanden. Naast nationale titels worden er op het toernooi ook startbewijzen voor de wereldbekers vergeven. Wennemars kwakkelde in het begin van vorig seizoen nog met wat blessures, maar vertelt in een gesprek met Sportnieuws.nl dat hij nu al op volle oorlogssterkte is. "Ik heb het gevoel dat ik in alle rust kan toewerken naar mijn eerste wedstrijden."

Wennemars gaat komend weekend voor de vijfde keer meedoen aan de NK afstanden. Vorig seizoen pakte de schaatser van Team Essent zilver op de 1000 meter. Ook dit seizoen staat hij te trappelen om écht te beginnen. "Op het NK wil ik graag laten zien wat ik kan." Verder benadrukt Wennemars hoe belangrijk het toernooi is in een olympisch jaar. "Het is een mooi eerste meetmoment ten opzichte van de rest.''

'Bewuste keuze' op NK afstanden

Schulting geeft in gesprek met Sportnieuws.nl aan ook in vorm te zijn voor de NK afstanden. "Ik sta er wel goed voor. Ik voel me fit en explosief'', verklaart de 28-jarige schaatsster die zich dit seizoen op de langebaan gaat focussen. De afstanden waar de drievoudig olympisch kampioen zich op gaat richten zijn de 500 en 1000 meter. "Ik ga tijdens het NK niet de 1500 meter rijden. Ik heb me daar niet voor geplaatst, dat was een bewuste keuze."

'Ik heb minder te verliezen dan anderen aan de start'

In de ploeg van Schulting en Wennemars zit een toptalent die zich met minder druk op de NK kan richten. De achttienjarige Daleman was tijdens de vorige NK afstanden dé grote sensatie toen ze zich zonder profcontract kwalificeerde voor de wereldbeker op de 500 en 1000 meter. Op de kortste afstand veroverde ze zelfs de zilveren plak.

Ondanks alles ziet Daleman zichzelf nog steeds als underdog, zo vertelt ze tegen Sportnieuws.nl. "Ik ga er zonder verwachtingen in. Ik heb minder te verliezen dan andere mensen aan de start." Vorig jaar sneuvelden er veel persoonlijke records van Daleman op de NK afstanden. Daar is ze dit seizoen absoluut niet mee bezig. "Hoe meer je jezelf bezig houdt met tijden, hoe verder van je persoonlijk record je gaat rijden. Ik ga gewoon lekker schaatsen en natuurlijk hoop je dat je dan sneller gaat'', aldus Daleman.