Marijke Groenewoud heeft een einde gemaakt aan alle zorgen en kritiek. De Nederlandse topschaatsster, die zo teleurstelde tijdens de World Cups in Salt Lake City en Calgary, won zondag in Thialf de mass start in een ijzersterke sprint. Teamgenote Bente Kerkhoff zette Groenewoud in een zetel.

De Nederlandse vrouwen maakten de mass start al snel hard. Kerkhoff plaatste de eerste aanval en daar raakten de Canadese vrouwen even van in paniek. Ze moesten opschakelen en reden elkaar bijna van de sokken om een antwoord te vinden. Groenewoud ging er vervolgens weer overheen en leek weg te mogen rijden. Echter controleerde het peloton de aanvallen en kwam alles weer samen.

Sprint Marijke Groenewoud

De Belgische Sandrine Tas ontsnapte aan de greep van het peloton. Ze mocht een gaatje slaan, maar viel in de laatste rondjes. Daarmee verliest ze haar zicht op de plaats op de Olympische Spelen. Toen alles bij elkaar kwam, kon de blik op Groenewoud en haar sprint. Ze kreeg Mia Manganello mee, maar kwam solo in de sprint over de streep. Een orkaan van geluid van de tribunes in Thialf klaterde over de Nederlandse winnares heen.

'Dat scheelt'

"Eindelijk weer eens een goede race", sprak een glunderende Groenewoud meteen na afloop bij de NOS. "Het was misschien een beetje voorspelbaar, maar de rest moest aanzetten en achter ons aanrijden. Wij zijn marathons gewend en weten dat we ook kunnen sprinten. Dat scheelt. Ik was beter dan de eerste twee World Cups. Ik had toen geen vertrouwen en dat heb ik nu wel weer. Het was dit weekend weer beter."

Complimenten van Ireen Wüst

Schaatsicoon Ireen Wüst gaf meteen na de rit een compliment aan de Nederlandse vrouwen. Zij vond de rit een visitekaartje van Groenewoud en Kerkhoff.

