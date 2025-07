Jac Orie maakt zich grote zorgen. De schaatscoach werkt met de beste schaatsers van ons land, maar ziet met lede ogen aan hoe veel Nederlanders niet of nauwelijks sporten. Dat moet volgens hem radicaal anders en dus trekt hij aan de bel.

De sportief directeur van Team Essent weet dat de cijfers er niet om liegen. Nog niet eens de helft van de jeugd in Nederland beweegt volgens de richtlijnen genoeg. "Wat we zien, is een generatie die steeds vaker stilzit en minder buitenspeelt", stelt Orie.

Enorm schadelijke cijfers

Op de website Orise legt de oud-schaatser uit zulke cijfers enorm schadelijk zijn. "Dat is niet zomaar 'jammer'. Het heeft directe gevolgen. Minder bewegen betekent minder motorische ontwikkeling, meer overgewicht, en op lange termijn ook meer chronische klachten zoals diabetes type 2 of hart- en vaatziekten.

Volgens Orie is het zo dat een lichaam beweging nodig heeft om bijvoorbeeld een goede motoriek te ontwikkelen. Hij ziet het levende bewijs zelfs in de topsport terug. "Jonge sporters die opgroeien met een beperkte motorische basis, hebben veel meer moeite om later complexere bewegingsvormen aan te leren. Het fundament ontbreekt."

Ideeën van Jac Orie

En dus komt Orie met een paar ideeën: meer bewegingsondewijs op school, ouders die beweging net zo belangrijk vinden als schoolprestaties en 'beweegvriendelijkere scholen'. "Als samenleving moeten we erkennen dat beweging geen bijzaak is, maar een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van een kind."

De bekende schaatscoach loopt al decennia mee in de topsport en weet dus wat een fit lichaam allemaal kan bolwerken. Niet alleen fysiek, maar ook voor het welzijn van een sporter. "Ik geloof dat bewegen de basis is van fysieke en mentale gezondheid. Wat ik in de topsport zie, begint bij de jeugd: wie zijn lichaam leert kennen, leert ook beter omgaan met stress, tegenslagen en uitdagingen. Laten we dus niet wachten tot het te laat is. De jeugd heeft de toekomst - maar alleen als die toekomst ook beweegt."

Successen als schaatscoach

Orie, die in het verleden bewegingstechnologie en bewegingswetenschappen studeerde, is al jarenlang een van de grootste schaatscoaches van het land. Eerder deze eeuw hielp hij onder meer Marianne Timmer, Erben Wennemars en Gianni Romme aan wereldtitels. Ook leverde hij de voorbije zes Olympische Spelen een olympisch kampioen af. Orie werd al meermaals verkozen tot sportcoach van het jaar.