In de schaduw van kanon Femke Kok liet Anna Boersma op het OKT haar droom en die van haar net opgerichte team uitkomen. De 24-jarige topschaatsster plaatste zich op de 500 meter voor de Olympische Spelen in Milaan en kan volgens haar trainer Ian Steen nog 'enigszins vrijblijvend' de grootste wedstrijd van haar carrière gaan rijden. Hij hoopt alleen wel dat de grotere schaatsteams nog even van haar 'afblijven'.

Boersma is dit seizoen echt doorgebroken. Op de World Cups liet ze al zien met de wereldtop mee te kunnen en nu is ze dus eigenhandig voor de Winterspelen gekwalificeerd. Ze rijdt zich dus international én nationaal in de kijker. Team Staan - CTS Group wil nog zo lang mogelijk van de eigen ster genieten. "Het zou respectvol zijn van andere teams als er niet nu al, voor de Winterspelen, aan haar wordt getrokken. Want dat zorgt alleen voor onrust", zegt trainer Steen in gesprek met schaatsen.nl.

'Dromen mag altijd'

Hij wil eerst eens volop genieten van het feit dat een van zijn rijders op de Olympische Spelen in Milaan staat. Ook voor Steen wordt het namelijk zijn debuut op de Spelen. Hij mag met Boersma mee om haar te coachen op het Italiaanse ijs. "Dromen van een olympische medaille mag altijd. Ik hoop vooral dat Anna in Milaan de tijd van haar leven heeft, dat het een onvergetelijke ervaring wordt." Ook voor hemzelf. Vier jaar geleden zag hij zijn debuut op de Spelen in rook opgaan. "Ik kon het vergeten, heel jammer."

'Ze kan er van gaan genieten'

Steen noemt het 'heel onwerkelijk dat het nog staat te gebeuren', maar wil vooral dat Boersma gaat proberen te genieten van haar ervaring. "We wisten dat er heel veel in haar zit. Nu is alles op z’n plek gevallen. Na het NK afstanden, waarbij we twee tickets voor de World Cup bemachtigden, kon het seizoen al niet meer stuk. Voor het OKT zei Anna al: Wat er nu bij komt, is een cadeautje. Nu ze de Spelen heeft, kan er ervan gaan genieten. Ze zal er voor het hoogst haalbare strijden en moet alles geven wat ze in zich heeft, maar het kan met enige onbevangenheid."

