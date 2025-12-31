Het bloedstollende olympisch kwalificatietoernooi (OKT) ligt weer achter ons. Ook deze editie hebben een aantal topschaatsers voor een sensatie gezorgd. Een van hen is sprintster Anna Boersma. Wat haar prestatie extra knap maakte, is dat ze zich plaatste voor de Spelen zonder kruisband.

Boersma is een van de opvallende namen in de matrix bij de vrouwen na het OKT. Na haar derde plek op de 500 meter, waar ze toppers als Marrit Fledderus en Suzanne Schulting versloeg, gaat Boersma zich opmaken voor haar debuut op de Olympische Spelen.

Geen kruisband

Het is sowieso een jaar vol ontdekkingen geweest voor de 24-jarige rijdster van Team Staan-CTS Group. Eerder dit seizoen plaatste ze zich verassend voor de World Cups. Daar was haar beste resultaat een vijfde plaats op de 500 meter in Salt Lake City.

Nu gaat Boersma dus naar de Spelen. Wat deze prestatie extra bijzonder maakt, is dat ze zich voor Milaan geplaatst heeft zonder voorste kruisband in haar rechterknie, zo onthult ze tegenover de NOS. Deze scheurde ze vlak voor het vorige schaatsseizoen af.

Zo koos ze ervoor om niet geopereerd te worden en te leren schaatsen met minder stabiliteit in haar knie. " Ik merkte dat ik best wel weer snel dingen kon, sneller dan je zou denken", legt Boersma uit. "Daarnaast heeft mijn vader ook ooit zijn kruisband afgescheurd en werd ook niet geopereerd. Hij heeft vervolgens drie keer de Elfstedentocht gereden zonder kruisband. Dat gaf hoop, ik dacht: dan moet ik het ook kunnen."

Sportpsycholoog

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal had Boersma soms een zetje in de rug nodig. Zo vond ze zichzelf lang te lief voor de topsport, waardoor ze met een sportpsycholoog is gaan praten. " Dat helpt me heel erg. Want het is best lastig om soms voor jezelf te kiezen. Maar uiteindelijk is dat wel de topsport, het hoort erbij", aldus de topschaatsster.

