Dai Dai N'tab denkt dat twee Nederlandse schaatssters de meeste kans maken op medailles op de Olympische Winterspelen: Femke Kok en Jutta Leerdam. De sprinter verwacht vooral veel van Kok, maar stiekem juicht hij het meest voor Leerdam.

N'tab is in Nederland een bekende schaatser met als specialiteit de 500 meter. In december van 2025 moest hij zich echter afmelden voor het olympisch kwalificatietoernooi. N'tab kampte met griep en kon niet rijden, waardoor zijn olympische droom weer niet in vervulling ging. Tijdens de spelen van 2022 ging N'tab ook al niet mee. Ondanks dat hij als tweede eindigde op de 500 meter tijdens het toenmalige okt, gaf de KNSB de voorkeur aan Sven Kramer en moest N'tab thuis blijven.

Femke Kok

Op N'tab zijn afstand de 500 meter is bij de vrouwen Kok dit seizoen heer en meester. In de Eurosport-show Ciao Tutti vertelt de sprinter dan ook dat hij hoge verwachtingen heeft van zijn collega. "Ik denk wel dat ze hard gaat rijden en ook wat gaan winnen. De 500 meter zou ze moeten winnen. Ze heeft iets van twintig zeges achter elkaar gepakt op die afstand." Kok rijdt zaterdag haar eerste afstand op het olympische ijs, dan gaat de Friesin van start op de 1000 meter.

Het feit dat Kok dit seizoen elke 500 meter won waar ze aan de start verscheen, is volgens N'tab wel een goed teken richting de spelen. "Uiteindelijk is het een wedstrijd met dezelfde poppetjes. Dus ik denk dat ze wel de beste is op die afstand. Schaatsen is ook een trucje, twee keer linksaf en hard starten. Ik verwacht dat ze goud gaat winnen."

Jutta Leerdam

Toch juicht N'tab zaterdag het hardst voor Leerdam. De sprinter kent de wereldberoemde Nederlandse erg goed door hun gezamenlijke tijd bij Team Reggeborgh. Leerdam en N'tab komen elkaar nog vaak tegen in Thialf en hij weet waar haar kwaliteiten liggen. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. "Ik denk dat als zij haar beste race rijdt, dat ze niet te pakken is.", vertelt N'tab stellig.