Een enorme teleurstelling voor sprinter Dai Dai N'tab. De schaatser van Team IKO-X2O moet zich afmelden voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Ik kan niet in woorden uitleggen hoe pijnlijk dit is."

De 31-jarige N'tab kampt met koorts en kan niet meedoen aan de 500 meter. "Ik moet me met pijn in mijn hart afmelden. De afgelopen vier jaar heb ik al mijn keuzes gemaakt om goed te zijn op dit toernooi. Ik kan dan ook niet in woorden uitleggen hoe pijnlijk dit is en hoe gebroken ik me voel nu ik niet van start kan gaan en mijn droom niet kan najagen", verklaarde hij teleurgesteld.

Zoveelste tegenslag voor N'tab

De afmelding is extra pijnlijk voor N'tab gezien zijn desastreuse verleden. De zoon van een Senegalese vader en Nederlandse moeder miste als favoriet de Spelen van 2018 in Pyeongchang vanwege diskwalificatie. Vier jaar later kon hij zich revancheren, maar toen ging het opnieuw mis. Dit keer had N'tab er weinig mee van doen.

In de eerste 500 meter van N'tab ging tegenstander Hein Otterspeer onderuit. Bij de tweede race van hem was er een misstap van Kai Verbij bij de start, waardoor N'tab er alleen voor stond. "Ik baal dat ik twee kloteritten om mijn oren krijg", vertelde hij na afloop. "Ik kreeg in beide races van alle kanten klappen te verduren en daar was ik niet genoeg tegen gewapend. Ik kwam hier in goede vorm, probeerde foutloos te rijden, maar was toch niet sterk genoeg om mijn eigen ding te blijven doen. Ja, dat verwijt ik mezelf."

500 meter

De 500 meter voor mannen staat voor zaterdag gepland. Jenning de Boo geldt daar als absolute topfavoriet. De Groninger kan het wereldtopper Jordan Stolz lastig maken in het internationale veld, bewees hij vorig seizoen bij de WK afstanden. Destijds werd De Boo wereldkampioen op de sprint.

