Schaatsfenomeen Angel Daleman (18) onder enorme druk: 'Er komt altijd een dip'

Angel Daleman heeft na een turbulente periode een tweejarig contract getekend bij Team Essent. De achttienjarige schaatstopper kan zich nu volledig richten op haar sportieve doelen, waaronder kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat wordt nog wel een behoorlijke opgave.

Voorafgaand was er nog wat gedoe: omdat Daleman pas 18 is, moest ze dispensatie krijgen van de KNSB. Daarvoor was goedkeuring van alle commerciële schaatsteams nodig en dat lukte uiteindelijk. ‘Met haar komst slaat Team Essent volgens velen een grote slag.’ Dat is de stelling die deze week luidt in de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Team Essent strikt 'een van de grootste talenten ter wereld' en is dolblij: 'Ze is haar tijd ver vooruit' Angel Daleman heeft na een opvallende schaatssoap een nieuwe ploeg. De nog altijd pas 18-jarige topschaatsster maakte zaterdagochtend bekend te tekenen bij Team Essent. De ploeg is uiteraard verguld met de keuze van Daleman en coach Jac Orie vertelt wat hij zo goed aan de tiener vindt.

Focussen op de Spelen

“Ik ben het hier natuurlijk hartstikke mee eens”, zegt Van As, die getrouwd is met schaatsdirecteur Sven Kramer. “Ik ben natuurlijk een beetje gekleurd, maar voor haar is het heerlijk dat ze nu twee jaar zekerheid heeft. Geen contractgedoe volgend seizoen, gewoon rust. Ze weet waar ze aan toe is en kan zich focussen op de Olympische Spelen.”

Hoog reageert instemmend: “Super fijn voor haar. Ze kan zich lekker gaan focussen. En het team ook, nu zij erbij is. Dat is top.”

'Zenuwachtige' topschaatsster Angel Daleman spreekt ultiem doel uit: 'Dit wordt geen normaal seizoen' Met een nieuw contract op zak staat Angel Daleman net als alle andere topschaatssters voor een cruciaal jaar. Over minder dan tien maanden beginnen in Milaan de Winterspelen. Bij de veelzijdige schaatssensatie (18) begint het al behoorlijk te kriebelen.

Uitdaging

Van As legt uit dat Daleman zich op zowel shorttrack als langebaan wil richten: “Dat is best een uitdaging qua schema en piekmomenten. Maar ze is nog zo jong, dat kan gewoon.” “Ja joh, dat kan makkelijk”, reageert Hoog vol vertrouwen. Door recente ontwikkelingen lijkt Daleman een dubbelrol in Milaan in ieder geval te moeten vergeten.

Het duo erkent ook dat er druk bij komt kijken: “Je merkt dat de verwachtingen hoog zijn. Haar coach Jac Orie zegt niet voor niets dat zij het grootste talent is dat er nu rondloopt”, vertelt Hoog “Dan liggen de ogen wel op je, ja”, vult Van As aan. “En die druk leg je jezelf ook op.”

Hoog denkt dat Daleman daar wel tegen kan: “Ze is nog zo onbevangen. Dat zie je ook in interviews. Ik ben benieuwd hoe ze met die druk omgaat, maar ik vind haar mentaal sterk.”

Vriend van Angel Daleman is ook 'superblij' met nieuw contract: 'Hij wil dat ik kan groeien' Schaatstalent Angel Daleman maakt sinds zaterdagochtend officieel deel uit van Team Essent. De 18-jarige heeft daar niet alleen haarzelf, maar ook haar vriend Beau Snellink erg blij mee gemaakt, zo vertelt ze aan Sportnieuws.nl.

Toch waarschuwt Van As: “Ze komt inderdaad sterk over, maar wij weten als geen ander: er komt altijd een dip. Het is ook haar eerste olympisch seizoen is en de verwachtingen, ook van jezelf, groeien. Dus hopelijk blijft ze lekker onbevangen.”

Regels KNSB zitten ambities Daleman in de weg

Nu Daleman en Suzanne Schulting volwaardig lid zijn van Team Essent, maken ze hierdoor geen deel meer uit van de Nationale Shorttrack Selectie (NTS). Dat bevestigde bondscoach Niels Kerstholt tegenover NU.nl maandagavond. “Ze hebben nu allebei een volwaardig contract bij Essent. Daarom zitten ze niet bij de trainingsselectie”, aldus Kerstholt. De keuze en de regels van de KNSB zitten de ambities van Daleman voor komend seizoen in ieder geval in de weg.

De intentie blijft wel om in overleg te kijken of en hoe vaak ze met de shorttrackselectie kunnen meetrainen. Teammanager Jeroen Klaster benadrukt dat dit een keuze van de KNSB is: “Van ons had het niet gehoeven, ze hadden prima in de NTS kunnen blijven. Maar zo wil de bond het.”

Regels KNSB hebben gevolgen voor Suzanne Schulting en Angel Daleman: 'Het had van ons niet gehoeven' Dat Angel Daleman en Suzanne Schulting nu volwaardig lid zijn van Team Essent, heeft gevolgen voor hun shorttrack-carrière. Beide vrouwen maken geen deel meer uit van de Nationale Shorttrack Selectie (NTS) focussen zich volledig op het langebaanschaatsen.

Beluister de podcast

Elke maandag nemen tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl een podcast op waarin ze het sportweekend bespreken. Deze week bespreken ze onder meer de marathon, Parijs-Roubaix en Formule 1. Luister nu via je favoriete podcastapp of hieronder: