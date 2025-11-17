Timothy Loubineaud kroonde zich in Salt Lake City tot een waar icoon van de schaatssport door een wereldrecord te rijden op de vijf kilometer. Niemand had verwacht dat de Fransman dit in zich had en helemaal niet nadat hij zeven maanden geleden nog zijn pols brak.

In april reed Loubineaud een bekend skeelertoernooi in Frankrijk genaamd de Trophée des 3 pistes. Daar ging de Fransman onderuit en brak hij zijn pols, waardoor een lang revalidatieschema voor hem wachtte. Loubineaud noemde het zelf een 'stomme val' die voorkomen had kunnen worden door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen bij het toernooi. Het was voor de schaatser een vreselijk begin van het seizoen, waarbij hij eindelijk zijn olympische droom wilde waar maken.

Van skeeleren naar schaatsen

Waar Loubineaud zich in de zomer nog stortte op het skeeleren, was hij in Salt Lake City de grote ster van het schaatsweekend. Tijdens de eerste dag van de World Cup schaatste de Fransman naar een wereldrecord van 6.00,23 op de vijf kilometer. Daarmee schaatste Loubineaud het wereldrecord van Nils van der Poel 6.01,56 uit de geschiedenisboeken. Een prachtig iets voor beide heren, want ze zijn goede vrienden. Van der Poel leerde zelfs Frans om beter te kunnen communiceren met zijn trainingspartner en vriend.

Frank Fiers, skeelercoach die werkte met Loubineaud, had ook niet verwacht dat de Fransman dit in zijn mars zou hebben. " Hij wilde dit weekend pieken, in tegenstelling tot de Nederlanders. Die moeten straks pieken tussen kerst en oudejaarsdag. Timothy wilde in Salt Lake zekerheid verkrijgen voor een olympisch startbewijs. Maar dat hij een wereldrecord zou schaatsen, dat had hij zelf ook niet zien aankomen"., zo vertelde hij tegenover De Telegraaf.

Politieagent

Na zijn record maakte Loubineaud bekend dat hij tot het begin van dit jaar werkte als politieagent. "Ik maakte daar grappen over het breken van het wereldrecord in Salt Lake City. Dat was een grap, maar uiteindelijk is dat werkelijkheid geworden. Dat is gewoon geweldig." Tijdens de vijf kilometer van Loubineaud was Chris Huisman de beste Nederlander. Hij werd uiteindelijk vijfde tijdens de gouden race van de Fransman.