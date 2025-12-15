Het Nederlandse duo Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf viel buiten de prijzen bij de massastart tijdens de World Cup schaatsen in Hamar. Ze werden geklopt door het indrukwekkende fenomeen Jordan Stolz, die oppermachtig was en zo zijn eerste gouden plak pakte op het riskante onderdeel. En dat ondanks de waarschuwingen die de Amerikaan vorige week kreeg.

Het vaste duo Bergsma en Hoolwerf kwam namens Nederland in actie op de massastart. Zij kregen concurrentie van onder anderen Stolz, die liet zien dat hij na vijftien rondes nog een versnelling in de benen had zitten en ging zijn concurrenten voorbij alsof het niets was.

'Was weer een gekke koers'

Het lukte Bergsma en Hoolwerf niet om net als Bente Kerkhoff en Marijke Groenewoud dankzij een goede samenwerking in de prijzen te vallen. Bergsma werd vierde dankzij sprintpunten die hij binnensleepte. Hoolwerf werd vijftiende.

"Het was weer een gekke koers", blikte Bergsma terug bij de NOS. "Het was aanval op aanval, dus dat was op zich wel mooi." Bergsma was onder de indruk van Stolz. "Die had een hele mooie actie op het laatst. Ik reed net niet in zijn schaats mee. Dat was zonde. En ik raakte nog een Oostenrijker op het laatste stuk. Anders had ik hier gewoon op het podium gestaan."

Een 'pittige wedstrijd' voor Hoolwerf

"Ik zat qua positie op de goede plek", zei Hoolwerf, doelend op de laatste paar rondes, na afloop tegen de NOS. "Ik moest in het begin actief zijn, want Jorrit die rijdt natuurlijk de eerste paar rondes op kop, dus ik zou meesteken met de jongens die voor de eerste puntensprints zouden gaan en goed voorin zitten."

Niet veel later reed Hoolwerf echter achterin mee. "Het was voor mij een pittige wedstrijd over het algemeen. Er waren veel aanvalspogingen. Jorrit (Bergsma, red.) werd volgens mij flink in de gaten gehouden door de sprinters, zodat hij geen ruimte zou krijgen. Ik probeerde gewoon voorin te zitten. In de finale kostte me dat net wat te veel, waardoor ik niet goed mee kon in de sprint", lichtte hij toe.

Marianne Timmer

Stolz kreeg er na zijn optreden op de massastart nog van langs van Marianne Timmer. De drievoudig olympische kampioene snapte niet waarom de Amerikaan per se ook in actie wilde komen op de massastart, zo vertelde ze in haar Sportnieuws.nl-podcast:

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.