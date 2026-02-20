Ze is pas 25 jaar oud en kan nog jaren mee, maar Femke Kok heeft al een fors gevulde prijzenkast. De talentvolle Friese schaatsster had voorafgaand aan de Winterspelen nog twee grote dromen in haar sport: een medaille op de Olympische Spelen en goud op de WK sprint. Die dromen stonden door een virus even in de ijskast, maar de schaatsster is weer helemaal terug en beter dan ooit. Op de Winterspelen sloeg ze twee keer keihard toe.

Kok kende bij de start van vorig seizoen een enorme tegenslag. Ze kampte met het CMV-virus, vergelijkbaar met de ziekte van Pfeiffer. Ze mocht bij de start van het seizoen in 2024 niet meer het ijs op. "Mijn wereld stortte in. Ik dacht: het hele seizoen is naar de knoppen. En wat betekende het voor mijn deelname aan de Spelen? Pfeiffer kan heel lang duren en een enorme impact hebben", vertelde ze daar onlangs over.

Maar ze kwam terug. De schaatsster uit Nij Beets mocht in december 2024 weer beginnen met trainen en maakte haar rentree bij het NK sprint. Kok won meteen de 500 meter en bleef de rest van het wereldbekerseizoen ongeslagen. Ze besloot het seizoen met goud op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar en pakte daar ook zilver op de 1000 meter.

Olympisch goud

Maar er ontbrak nog iets in haar carrière: een olympische medaille. Ze nam vier jaar geleden al deel aan de Winterspelen in Peking. Daar werd ze zesde op de 500 meter, achter onder meer landgenote en concurrente Leerdam.

In Milaan maakte ze op voorhand drie keer kans op een medaille en op de eerste twee afstanden imponeerde ze met ijzersterke races. Ze begon met het zilver in een toptijd op de 1000 meter achter Jutta Leerdam, maar won een paar dagen later gedroomd goud op 'haar' 500 meter in een olympisch record. De Spelen zijn al geslaagd, maar vrijdag kan ze nog stunten op de 1500 meter. Op die laatste afstand reed ze in het voorseizoen nog het baanrecord in Thialf aan gort met een tijd van 1.52,69 en op het OKT reed ze eveneens ijzersterk.

Concurrentie tussen Kok en Leerdam

Samen met Leerdam domineert Kok de internationale sprintwereld. Leerdam was in de jeugd al een grote concurrent van Kok en nog steeds komen de twee elkaar vaak tegen. Maar waar Kok zich specialiseerde in de 500 meter, daar heeft Leerdam de 1000 meter als beste afstand.

Waar het bij Leerdam de vraag is of ze nog doorgaat op na de Spelen, is dat bij Kok wel zeker. Ze geniet volop van het schaatsen en was ook behoorlijk emotioneel na haar gewonnen 500 meter. "Dat is echt kippenvel. Niet normaal hoeveel mensen ons hier komen aanmoedigen. Het is gewoon echt bizar."

Relletje na uitspraak van coach

Bizar was ook de ophef die even ontstond na haar olympische titel. Medaillewinnaars worden deze Spelen in het zonnetje gezet in het TeamNL Huis. Daar deed de coach van Kok, Dennis van der Gun, een uitspraak die niet iedereen kon waarderen. Hij vertelde dat Kok nu alles heeft wat ze wil, behalve een leuke vriend. Kok is immers vrijgezel.

Kok en het hele TeamNL Huis konden er hard om lachen, maar in Nederland waardeerde niet iedereen de opmerking. Van der Gun kreeg veel kritiek en dat ging Kok dan weer te ver. 'Mijn coach Dennis heeft daar heel veel lieve woorden gezegd. Helaas is een grapje, die het TeamNL Huis en ik grappig vonden, online verkeerd geïnterpreteerd. Wat werkelijk nergens op slaat en gewoon goed bedoeld was. Ongelooflijk...", zo beschermde Kok haar coach.