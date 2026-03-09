Er was de afgelopen weken veel te doen om gouden olympiër Jutta Leerdam. Het Nederlandse schaatsicoon eindigde vroegtijdig haar schaatsseizoen en bedankte voor het WK in Thialf. Er wordt dan ook volop gespeculeerd over de toekomst van Leerdam.

Ook in de talkshow RTL Tonight ging het zondagavond over de volgende stap van Leerdam. Presentator Humberto Tan vroeg zich daarbij hardop af of ze wel doorgaat met schaatsen.

Kan de schaatssport zonder Jutta?

Het is een vraag die ook tafelgast en voormalig topschaatser Erben Wennemars bezighoudt. "Jutta Leerdam heeft 6,5 miljoen volgers op Instagram. Kan de schaatssport wel verder zonder Jutta?", vraagt hij zich hardop af.

"Afgelopen vier dagen (tijdens het WK schaatsen, Red.) gaat het gewoon door", vervolgt Wennemars. "Natuurlijk is zij belangrijk, en ik weet zeker dat ze naar de televisie keek en stiekem dacht: 'Dat was toch wel leuk geweest om bij te zijn.'"

"Ik denk dat zij een absolute schaatsliefhebber is. En zij is een ster die het schaatsen kan gebruiken". Toch komt Wennemars met bemoedigende woorden voor het geval dat Leerdam zal stoppen. Volgens hem zal de schaatssport dan niet ten onder gaan.

"Dat hebben vaker gedacht. Zoals bij Sven Kramer toen hij stopte, dachten we 'wat blijft er dan nog over van het schaatsen?' En schaatsen ging gewoon door."

Groots geworden

Tan vermoedt ondertussen dat Wennemars denkt dat Leerdam toch haar schaatsen aan de wilgen zal hangen. "Ja, dat denk ik wel", reageert het schaatsicoon. "Ik denk dat haar leven zo groots is geworden, en ik kan mij heel goed voorstellen dat het heel zwaar voor haar is geweest de afgelopen jaren. Ze heeft er zo naar toegeleefd, en het is haar gelukt, ze is olympisch kampioen geworden. En dat ze nu gewoon zegt: 'nu even niet.'"

Volgens Wennemars was het traject naar de spelen niet alleen voor Leerdam zwaar. "Dat zie je bij heel veel schaatsers dat het echt een zwaar traject is geweest. Er staat heel veel spanning en stress op. Ik denk echt dat mensen onderschatten wat de Olympische Spelen nu gedaan hebben. Het is zo breed uitgemeten en het is zo bekend geworden allemaal."

Carrière Leerdam

Het gaat al langere tijd over de toekomst van de schaatscarrière van Leerdam. Zo gaf ze eerder aan na de Spelen van Milaan te willen stoppen om een gezin te starten met haar verloofde Jake Paul. Na afloop van de Winterspelen vertelde ze nog niet te weten wat ze gaat doen.

Leerdam won in Milaan olympisch goud op de 1.000 meter in olympisch record en pakte daarnaast zilver op de 500 meter. Kort daarna besloot ze haar seizoen af te sluiten zonder WK sprint. Daarbij schreef ze onder meer dat olympisch kampioen worden haar droom had vervuld en dat ze zich 'voldaan' voelt.