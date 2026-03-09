Het schaatsseizoen kwam zondag in Thialf ten einde met de slotdag van de WK allround, maar Jutta Leerdam is al even niet meer met schaatsen bezig. De olympische kampioene op de 1000 meter geniet volop van een vakantie in de zon. En ook daar weet de Westlandse weer indruk te maken.

Leerdam werd vorige maand in Milaan olympisch kampioene op de 1000 meter en pakte ook nog zilver achter Femke Kok op de 500 meter. Voor die prestaties werd ze door schaatsbond KNSB beloond met een aanwijsplek voor de WK sprint van eerder deze week, maar Leerdam maakte van die kans geen gebruik. Ze gaf er de voorkeur aan om na een hectisch seizoen vakantie te gaan vieren en daar vermaakt ze zich erg goed.

De 27-jarige topschaatsster geeft op de dag waarop de laatste internationale race van het seizoen werd gereden een inkijkje in wat zij de afgelopen tijd heeft meegemaakt. Dat doet Leerdam met een bericht op Instagram. Daarin laat ze zien dat ze haar vervroegde vakantie niet in Nederland, maar aan de andere kant van de wereld viert.

Hoewel haar verloofde Paul niet op de beelden te zien is, is wel duidelijk dat Leerdam in zijn woonplaats Puerto Rico verblijft. Ze geniet daar van het eten, de zon, het strand en ook van het gezelschap van Thor. Dat is de hond van haar Amerikaanse verloofde.

Indrukwekkend optreden

Leerdam weet de Engelse media te bereiken met haar foto's. Zo schrijft The Sun over de 'IJskoningin die indruk maakt in bikini'. Schoonmoeder Pam Stepnick kan haar ogen niet geloven als ze een acrobatische actie van haar schoondochter ziet: "Wacht even... Kun jij radslagen? Kom op dan!"

Moeder Monique reageert met 'zo leuk' en een hartje. Zusje Beaudine schrijft: "Ok, koningin." Likes zijn er verder van onder anderen atleten Femke Bol, Lieke Klaver en Alica Schmidt, schaatssters als Brittany Bowe en Femke Kok, tennisster Marta Kostyuk en Mikky Kieneney (vrouw van voetballer Frenkie de Jong).

Onzekerheid over toekomst

Het is nog de vraag of de schaatsfans Leerdam ooit weer op de ijsbaan zullen zien. De topschaatsster liet in het verleden doorschemeren dat alles erop gericht was om olympisch kampioene te worden in Milaan en dat ze daarna een gezin wilde gaan stichten met haar verloofde Jake Paul. Direct na de Spelen werd Leerdam ook gevraagd naar haar toekomstplannen, maar toen gaf ze aan dat ze nog geen definitief besluit had genomen.

Grote prijzen Leerdam

Leerdam heeft in haar carrière alle grote prijzen gewonnen die ze maar kon winnen. Ze won vijf keer goud op de WK afstanden, werd in 2022 wereldkampioene sprint en pakte ook flink wat zeges bij nationale kampioenschappen en World Cups. De gouden olympische medaille ontbrak lange tijd, maar die pakte Leerdam vorige maand in Milaan.