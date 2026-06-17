Ireen Wüst maakte deze dinsdag groot nieuws bekend. De olympische sportlegende wordt voor de Zomerspelen van 2028 in Los Angeles de chef de mission namens TeamNL. Daarnaast gaat ze die ook functie voor de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen bekleden. Haar aanstelling was groot nieuws en dus stonden er een hoop interviews voor Wüst op de planning. Tijdens een van de gesprekken deed ze een opvallende ontboezeming.

Wüst begeleidt op dit moment al coaches en sporters bij NOC*NSF en heeft dus al de nodige ervaring opgedaan. Ze wordt de opvolger van Pieter van den Hoogenband (Zomerspelen) en Carl Verheijen (Winterspelen). Aan de NOS vertelde Wüst dat ze al lange tijd geleden werd gevraagd voor de functie.

Ireen Wüst lang geleden al gevraagd

In september 2025 werd ze gevraagd, maar liefst negen maanden geleden. Dat was voor de Olympische Winterspelen van Milaan en zelfs ruim voordat Van den Hoogenband hoorde dat er afscheid van hem werd genomen. "We hebben het over de Winterspelen van Milaan heen getild", zag ook Wüst. "Dat duurde voor mijn gevoel heel erg lang. Laten we zeggen dat het een lange aanloop is geweest."

Koffie met voorganger van Wüst

Wüst hield ook een persconferentie en vertelde het daar 'eervol' te vinden dat ze bij haar uitkwamen als chef de mission. Daarin vertelde ze ook dat ze koffie gaat drinken met de vertrokken Van den Hoogenband. "Ik ken hem vrij goed. Hij belde me al toen ik goud won op de Spelen van Turijn in 2006. Toen gaf hij me advies vooral in mijn bubbel te blijven om meer medailles te kunnen winnen."

Ook was het schaatsicoon nog te horen op nationale radio. Ze belde met 538 en kreeg daar onder meer te vraag of ze het speciaal vindt om voor Nederland de eerste vrouwelijke chef de mission bij valide sporters te worden. "Het werd tijd dat er een vrouw naar de Spelen zou gaan. Maar, tegelijk hoop ik dat ik vanwege kwaliteiten ben gekozen en niet omdat ik een vrouw ben."

Veel bellen met Ireen Wüst

Het interview werd afgesloten met een lacherig onderonsje. De dj's lieten namelijk weten dat ze de zesvoudig olympisch kampioene de komende jaren flink lastig gaan vallen. Wüst heeft daar weinig bezwaar tegen, maar stelde wel een harde eis. "Ik ben er ook bang voor ja, als het maar op christelijke tijden is."

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