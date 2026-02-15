Irene Schouten is als drievoudig olympische kampioene wel wat gewend, maar wat zich allemaal rond Jutta Leerdam afspeelt, daar kijkt ook zij van op. De voormalig topschaatsster spreekt zich uit over alle heisa rond de winnares van het goud op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen van Milaan.

De inmiddels 33-jarige Schouten werd vier jaar geleden olympisch kampioene op de 3000 meter, de 5000 meter én de massastart. Daarnaast greep ze ook nog eens brons bij de ploegenachtervolging. Twee jaar later koos ze er, tot verrassing van velen, voor om haar schaatsen aan de wilgen te hangen. Ze werd vervolgens al snel zwanger en beviel van zoontje Dirk.

Even dacht Schouten aan een rentree, in ieder geval op de marathon, maar mede door de medische situatie van haar zoontje zag ze daarvan af. Nu is de Noord-Hollandse zeer actief als ondernemer en op de Spelen is ze aanwezig als analist van het schaatsen.

'Persoonlijke verhalen'

Schouten vertelt in het Noord Hollands Dagblad dat het voor haar collega's bij de NOS steeds lastiger wordt om schaatsers voor de camera te krijgen. Verslaggever Bert Maalderink vertelde haar dat dat vroeger met bijvoorbeeld Ireen Wüst en Sven Kramer wel anders was. Die deden volgens hem nooit moeilijk.

Ook Schouten zelf verscheen altijd wel voor de camera. Ze krijgt dan ook de vraag of het een slechte zaak is dat schaatsers daar nu minder trek in lijken te hebben. "Nou, mensen kijken natuurlijk ook naar het schaatsen vanwege de persoonlijke verhalen", reageert ze. "Als je die niet hoort, houdt het wel een beetje op, blijven de sponsoren weg. Dus soms moet je ook denken in het belang van de schaatssport."

Interview Jutta Leerdam

Schouten stelt echt wel te snappen dat je er een dag voor een olympische wedstrijd niet op zit te wachten om een heleboel interviews te doen, maar vindt dat het vijf dagen van tevoren toch wel zou moeten kunnen.

De vraag is dan of iemand als Jutta Leerdam de media nog wel nodig heeft, met haar meer dan zes miljoen volgers op Instagram. "Zij kan makkelijker zeggen: ik doe het niet", erkent Schouten. In aanloop naar haar 1000 meter ontstond de nodige ophef omdat Leerdam in eerste instantie helemaal niet en later alleen met de NOS wilde praten.

"Ik vind dat er te negatief over haar en die interviews werd gedaan", aldus Schouten." Ze stond toch gewoon de NOS te woord? Het werd een enorm item. En ik snap het ook: er is veel pers hier, iedereen heeft verhalen nodig, maar dit vond ik een non-item.’’

500 meter met Leerdam en Kok

Leerdam komt zondag voor de tweede en laatste keer in actie op de Winterspelen van Milaan. Dan staat de Westlandse aan de start van de 500 meter. Ook nu is ze weer een medaillekandidaat. Dé grote favoriet is echter landgenote Femke Kok. Bekijk hier de loting van de 500 meter.