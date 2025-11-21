Schaatskampioene Irene Schouten is inmiddels al ruim een jaar topschaatsster af. Toch is de drievoudig olympisch kampioene nog regelmatig op het ijs te vinden. Zo ook op deze vrijdag in Hoorn. Daar werd ze namelijk geëerd met een plekje op de Wall of Fame van de ijsbaan.

Tijdens de laatste Olympische Spelen in 2022 kroonde Schouten zich nog tot dé koningin van de Spelen. Zo won ze een gouden medaille op de 3000 meter, 5000 meter en op de massastart. Tijdens de WK afstanden van 2024 won ze ook de wereldtitel op die drie onderdelen. Na dat succes besloot ze haar schaatsen aan de wilgen te hangen.

Dat nieuws kwam voor velen als een grote verassing. Schouten was destijds nog maar 31 jaar oud. De reden van het besluit was omdat ze meer tijd wilde doorbrengen met haar zieke moeder en een gezin wilde stichten. Inmiddels is dat laatste gelukt. Schouten is namelijk de trotse moeder van haar zoontje Dirk.

Plek in Hall of Fame

Toch zit de schaatssport nog altijd diep in het hart van Schouten opgesloten. Dat bleek vrijdag weer eens. Tijdens een feestelijke ceremonie ontving de oud-topschaatsster een mooi eerbetoon van IJsbaan de Westfries Hoorn. Zelf werd Schouten geboren in het dorpje Zwaagdijk-Oost, op steenworp afstand van Hoorn.

Als klein meisje was Schouten dan ook kind aan huis bij de ijsbaan. Omdat al haar succes op de schaatsbaan in Hoorn begonnen, besloot de ijsbaan Schouten op te nemen in hun Wall of Fame. Zo mocht Schouten een grote foto van haarzelf met een olympische gouden medaille onthullen in de ijsbaan.

'De jeugd is de toekomst'

Vervolgens reed de schaatskampioene samen met tientallen kinderen van plaatselijke basisscholen een ereronde op de baan. "De jeugd is de toekomst", schrijft Schouten zelf op haar Instagram-verhaal waar ze een filmpje deelt van haar ronde met de jonge kinderen.

Eigen onderneming

De plek in de Hall of Fame is niet het enige goede nieuws van Schouten uit Hoorn van de afgelopen weken. Zo opende ze daar onlangs nog haar vierde eigen praktijk. Schouten heeft namelijk samen met haar vriendin een onderneming die lessen geeft in reformer-pilates.

