In Salt Lake City barstte afgelopen weekend het internationale schaatsgeweld los tijdens de eerste World Cup-wedstrijd van het seizoen. Wie zich hierover dit olympisch jaar niet druk hoeft te maken, is oud-topschaatsster Irene Schouten. De drievoudig olympisch kampioene is namelijk met een heel eigen project bezig. "Daardoor had ik weinig tijd om het een en ander te delen."

Schouten was in 2022 nog dé koningin van de Olympische Spelen. Ze behaalde drie gouden plakken op de 3000 meter, 5000 meter en de massastart. Tijdens de WK afstanden van 2024 werd ze ook wereldkampioen op die drie onderdelen. Kort daarna kondigde ze onverwachts aan haar schaatsen aan de wilgen te hangen. Dat alles om meer tijd te besteden met haar zieke moeder, die in 2016 een hersenbloeding kreeg. Ook sprak Schouten de wens uit om een eigen gezin te stichten.

'Los in Hoorn'

Dat deed ze dan ook snel. Begin december 2024 werd zoon Dirk geboren. Ook startte Schouten haar eigen bedrijf samen met haar buurvrouw. Haar onderneming, RFRMR, geeft lessen in reformer-pilates. Ze had al drie vestigingen en kondigde eind oktober aan voor de feestdagen een vierde te openen.

En dat is gelukt. Dat nieuws deelde Schouten zondag op haar Instagram-account. Haar vierde vestiging opent ze in Hoorn. "Los in Hoorn. Keihard gewerkt om binnen een maand open te gaan. Hierrdoor had ik weinig tijd om het een en ander te delen", zo schrijft de 33-jarige ex-pupil van Jillert Anema.

Knuffels met Dirk

Ondanks de drukke periode verzekert Schouten dat ze zeker genoeg tijd had om met haar zoontje Dirk te knuffelen. Dirk vergt extra zorg. Hij heeft namelijk een ontwikkelingsproblemen door een genetische mutatie en een ernstige vorm van epilepsie. Toch is op filmpjes die Schouten deelt te zien dat Dirk vollop kan genieten van de aandacht en knuffels die hij krijgt van zijn moeder en van de rest van de familie.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.