De Olympische Winterspelen komen steeds dichterbij en dus breken er spannende tijden aan voor de Nederlandse topschaatssters. Pas anderhalve maand voor het toernooi weten ze of ze zich kwalificeren voor het toernooi. Wie er sowieso niet bij is, is drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten. Zij is inmiddels gestopt en haar afscheid verraste ook haar ploeggenotes, zo blijkt in de meest recente aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside.

Daar is het AH Zaanlander-duo Marijke Groenewoud en Elisa Dul te gast. Zij waren jarenlang ploeggenotes van Schouten, die bijna vier jaar geleden imponeerde met drie gouden plakken op de Spelen van Beijing. In het voorjaar van 2024 kondigde ze tot verrassing van velen aan plots te stoppen met haar topsportcarrière.

Moeilijk besluit Irene Schouten

Dat besluit maakte toentertijd veel indruk op Groenewoud en Dul. Zeker de band met Groenewoud was bijzonder, want zij vormde met Schouten veelvuldig een succesvol koppel op de mass start. Dul en Groenewoud weten nog goed hoe Schouten aan hen vertelde dat het mooi was geweest.

Groenewoud werd 's ochtends vroeg door Schouten gewekt. "Ik dacht eerst: dopingcontrole, het was een uur of zeven. Toen stond Irene voor de deur om te vertellen dat ze ging stoppen. Toen moest ik eerst nog wakker worden, maar toen hebben we met z'n allen bij het ontbijt gezeten en een potje gehuild. Het was best emotioneel en bijzonder allemaal hoor."

Ook bij Dul maakte het nieuws indruk. Zij werd niet gewekt door Schouten, maar ze vertelde het wel terloops en even verrassend aan haar collega. "Dat was best wel raar. Het was de laatste avond van het WK, we gingen ergens eten met sponsoren en op een gegeven moment naar een soort afterparty, even kijken of daar wat te doen was." Dat bleek niet het geval, maar toen er handgel werd aangeboden om het een en ander te desinfecteren, dropte Schouten het bommetje.

"Toen zei ze: dat (desinfecteren) hoeft niet meer. Ik zeg: dat hoeft niet meer!?", weet Dul nog goed. "Nee, want ik stop. Toen viel het kwartje nog niet helemaal. Dat kwam pas de volgende ochtend."

Besluit van Jillert Anema

Eigenlijk wilde schaatscoach Jillert Anema eigenlijk niet dat Schouten het zou vertellen, omdat het heel veel onrust binnen de ploeg zou veroorzaken. "Het was 's ochtends om negen of tien uur bekendgemaakt, maar ze wilde het van tevoren nog wel even zelf vertellen. Dat vond ik wel heel mooi, niet dat je het online tegenkomt."

Beluister hieronder de volledige podcast met Marijke Groenewoud en Elisa Dul.

Inmiddels is Schouten al anderhalf jaar écht gestopt en is ze moeder van een zoontje. Een terugkeer op het hoogste podium zit er niet meer in. Missen Dul en Groenewoud haar? "Irene was een kopvrouw en dat kon ze heel goed. Op trainingen kon ze tot het uiterste gaan, dat vond ik echt mooi om te zien", aldus Dul.

Groenewoud was ook geïmponeerd door de drive van Schouten. "Ze nam het voortouw daarin. Dat hebben we nu niet heel erg in de ploeg, denk ik."

