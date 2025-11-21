Jutta Leerdam is enorm populair. De topschaatsster heeft miljoenen volgers op sociale media en is zeker bij de jongere generatie erg gewild. Maar niet alleen jonge meiden lopen met haar weg. Ook een beroemd schaatsicoon is helemaal gek op de Nederlandse.

En dat is niet de minste: het gaat namelijk om de inmiddels 57-jarige Johann Olav Koss. in de jaren negentig was hij geregeld onverslaanbaar en klopte hij grote Nederlanders als Rintje Ritsma door tig wereldrecords op zijn naam te zetten.

In gesprek met het Algemeen Dagblad blijkt dat Koss het schaatsen nog altijd op de voet volgt. Zo weet hij van de prestaties van schaatsiconen als Femke Kok en Jenning de Boo, maar voor Koss is Jutta Leerdam dé schaatsster van dit moment.

'Buitengewoon en indrukwekkend'

Dat komt niet alleen vanwege haar prestaties op de ijsbaan. "Ze is wereldberoemd door haar vriend Jake Paul. Ze combineert hard schaatsen met haar leven op sociale media. Dat is buitengewoon en indrukwekkend", vindt de Noorse schaatsgrootheid.

Andere tijden

Hij kan zich namelijk niet voorstellen hoe dat moet zijn. In de jaren negentig ging het er immers anders aan toe. "Het is precies tegenovergesteld van hoe het in onze tijd ging. Wij bleven zo veel mogelijk weg van de media. We vertelden vrijwel niets over ons privéleven. Ik wilde mysterieus blijven. Dat maakte ons populair. Nu is het andersom."

Dit weekend mag Leerdam weer laten zien wat ze waard is. Zij komt net als alle andere grote schaatssters in actie tijdens de wereldbekerwedstrijden in Calgary, Canada. Op het razendsnelle ijs hoopt weer zeer extra vertrouwen op te doen richting de andere belangrijke wedstrijden van dit kalenderjaar.

Belangrijke periode voor Jutta Leerdam

Leerdam zal vooral in december en in februari moeten pieken. Aan het eind van dit kalenderjaar vindt namelijk het OKT (olympisch kwalificatietoernooi) plaats. Daar moeten Leerdam en co een ticket een voor de Olympische Winterspelen in Milaan zien te verdienen. Dat toernooi in Italië wordt in februari gehouden. Leerdam won in 2022 al eens zilver op de 1000 meter. Mogelijk worden het haar laatste Spelen. Daar hintte ze samen met haar verloofde Jake Paul in de realityserie Paul American eerder dit jaar op.

