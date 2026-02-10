Nog één nachtje slapen en dan hoopt Jenning de Boo een prachtige medaille te winnen op de 1000 meter. De topschaatser zag zijn Nederlandse collega's Jutta Leerdam en Femke Kok maandag al schitteren met goud en zilver. De Boo heeft met bewondering naar beide vrouwen gekeken en werd door Kok al een beetje voorbereid op de Nederlandse fans tijdens de Winterspelen.

Er wordt door De Boo wat afgelachen in de dagen voor de 1000 meter. Dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van Kjeld Nuis, met wie de jongeling de grootste lol heeft. Hij probeert het allemaal luchtig te houden. "Je ziet allemaal serieuze koppies om je heen", merkt hij op in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

De Boo geniet volop van de Winterspelen. Maar de zenuwen zijn ook bij de schaatser van Team Reggeborgh merkzaam. Hij staat immers op zijn eerste Olympische Spelen en dingt mee om de medailles op de 500 en 1000 meter. "Ik probeer te genieten, tegelijkertijd zijn de Spelen eens in de vier jaar dus elke Spelen die ik hierna misschien ook mag rijden zijn grote momenten in mijn leven. Dat maakt het groot en mooi natuurlijk."

Jutta Leerdam en Femke Kok

Voor De Boo is de kop er nog niet af, voor Nederland wel. Jutta Leerdam en Femke Kok zorgden voor goud en zilver op de 1000 meter bij de vrouwen. "Diep respect. Toen ik de tijd van Femke zag dacht ik: daar komt niemand meer aan. En ik denk dat heel veel mensen dat dachten." Het liep anders, want Leerdam zorgde voor veel bewondering, ook bij De Boo, door nog harder te schaatsen. "Dat zij daar nog onder ging in de laatste rit... Alleen maar heel veel respect. Ik weet hoe moeilijk het is."

De Boo sprak Kok op dinsdagochtend nog even. Laatstgenoemde gaf aan De Boo mee dat hij wel een beetje moet letten op de vele Nederlandse fans in de ijshal in Milaan. "Femke zei: 'Ga het morgen maar gewoon meemaken, het is bizar. Het staat gelijk aan een vol Thialf.'"

Jenning de Boo tegen Jordan Stolz

De Boo kan aan de bak, want de loting is inmiddels geweest. De Nederlander heeft Jordan Stolz als directe tegenstander. De Amerikaan en de Nederlander staan naast elkaar in voorlaatste rit. De Boo begint en eindigt in de buitenbaan. In rit 10 (Kjeld Nuis) en 11 (Joep Wennemars) komen de andere Nederlanders in actie.