Jutta Leerdam is de grote ster van de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze won een gouden en zilveren plak en haalde internationaal de krantenkoppen. Die schreven ook over een 'slimme truc' van de topschaatsster. Marianne Timmer snapt haar wel.

Leerdam ritste na haar gouden race op de 1000 meter haar schaatspak open en daaronder was haar topje van Nike te zien. Dat moment werd meteen opgepikt in buitenlandse media. The Sun, Daily Mail en Bild pakten uit met het nieuws over de sponsordeal van Leerdam met het sportmerk. Volgens de tabloids zou ze een miljoen hebben verdiend met de slimme actie.

"Dat is wel de moeite waard om dat ritsje even los te doen dan", zegt drievoudig olympisch kampioen Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. Presentator Aron Kleeven vraagt zich af of dat soort deals veel worden gesloten rond de Spelen. "Ik heb zelf ook een keer een oorbel in gehad van een sponsor en daar kreeg je ook inderdaad een bonus voor", vertelt het schaatsicoon.

'Voor een miljoen...'

Maar dat ging niet om het soort bedragen waar Leerdam aan gekoppeld wordt. "Dat is heel lang geleden, maar ik had inderdaad ook een brillensponsor en dat was ook in beeld. Maar ja, waarom ook niet? Je hebt de kans, Nou, en voor een miljoen..."

Laatste Spelen?

Wellicht was haar zilveren race op de 500 meter wel de laatste olympische wedstrijd van Leerdam. Ze wil nog geen duidelijkheid geven over haar toekomst, maar heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze ook een kinderwens heeft. Samen met haar verloofde Jake Paul wil ze misschien de komende jaren een gezin stichten. "Het lijkt er wel op dat dat gaat gebeuren", zegt Timmer. Ze hoopt wel dat de 27-jarige nog even doorgaat met schaatsen.

