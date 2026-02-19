Jutta Leerdam is wat betreft sociale media de populairste sporter van de hele Winterspelen en die status zette ze extra kracht bij met haar gouden en zilveren medaille in Milaan. Schaatsicoon Anni Friesinger is diep onder de indruk van de topschaatsster en is van mening dat Leerdam van groot belang is voor de populariteit van de sport:. “Ze is een inspiratiebron”, stelt de Duitse in gesprek met Sportnieuws.nl.

Friesinger was zelf viermaal aanwezig op de Spelen als schaatsster, maar deze keer bekleedt ze een totaal andere rol. De Duitse doet het commentaar en geeft analyses voor Eurosport bij de schaatswedstrijden in Milaan. Ze zag Leerdam het goud pakken op de 1000 meter en vindt dat ‘speciaal’ door de manier waarop het tot stand is gekomen.

“Ze heeft besloten haar eigen weg te gaan”, doelt Friesinger op het besluit van Leerdam om in 2024 voor een individuele route te kiezen en geen contract te tekenen bij een commerciële ploeg. “Ik heb dat toen ook van 2006 tot en met 2010 gedaan. Dat geeft je vrijheid, maar ook druk. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, ook voor je team. En je moet veel dingen alleen regelen. Dan snap ik haar helemaal dat het traject speciaal is.”

'Gun het haar dan toch'

Leerdam is niet alleen erg succesvol op het ijs, maar ook daarnaast met miljoenen volgers op sociale media. “Zij is een knappe vrouw en zij laat dat ook zien. Zij doet fotoshoots in bladen, heeft een bepaalde lifestyle en laat dat ook zien.”

Friesinger vond het jammer om te zien dat Leerdam daardoor op een vervelende manier in het nieuws kwam. “Er was aan het begin van de Spelen kritiek op haar, maar ik heb haar wel behoorlijk verdedigd. Het is niet fijn als het je misgund wordt. Ze was voor de Spelen al een hele goede atleet met zeven wereldtitels, heel veel World Cup-overwinningen en een zilveren medaille op de Spelen."

Volgens de drievoudig olympisch kampioene had Leerdam dan ook wel op een andere manier benaderd mogen worden: "Gun het haar dan toch. Ze is ook een inspiratiebron, dat je met hard werken wat kunt bereiken en daar moet je niet jaloers op zijn of het misgunnen.”

Leerdam is goed voor het schaatsen

Leerdam speelt volgens de Duitse ex-topschaatsster een belangrijke rol in de populariteit van het schaatsen. “Het schaatsen heeft er alleen maar voordeel van. Je bent de focus van de media. Internationaal sta je niet alleen maar elke vier jaar in de aandacht. Kijk, dat is die knappe en succesvolle schaatsster. Dan wordt er een foto van een shoot weer in een bericht gepost. Dat is alleen maar goed voor het schaatsen.”