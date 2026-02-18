Topschaatsster Jutta Leerdam heeft de Olympische Spelen van haar dromen beleefd, maar het einde zal ze zich wellicht anders hebben voorgesteld. De winnares van het goud op de 1000 meter en het zilver op de 500 verlaat Milaan met een ziekte onder de leden.

"Mijn stem is nog steeds weg, maar dit is gewoon insane", schrijft het schaatsicoon bij haar nieuwe TikTok. Uiteraard zit daar ook een video bij en blijkt er geen woord gelogen aan haar bijschrift. Leerdam is met een bijzonder schorre stem te horen terwijl ze in een auto zit en vol ongeloof haar zilveren plak van de 500 meter in handen heeft. "Ik kan het nog steeds niet geloven, want ik was best ziek tijdens de wedstrijd en werd vervolgens nog zieker in de dagen erna."

Spullen pakken in olympisch dorp

In de video zit Leerdam in een auto. Ze onthult ook waar ze naar op weg is. "Ik ga nu naar het olympisch dorp om mijn spullen op te halen, wat betekent dat er een einde aan komt." Het lijkt er dus op dat ze de Italiaanse stad gaat verlaten en zaken zoals de sluitingsceremonie links laat liggen. Op de openingsceremonie was ze de Westlandse ook niet aanwezig, omdat vlak daarna de 1000 meter werd verreden.

De klachten van Leerdam komen niet bepaald onaangekondigd. Leerdam was richting de 500 meter van zondag niet helemaal fit. Dat vertelde ze na de race waar ze knap zilver won achter Femke Kok. Daarom was Leerdam ook niet mee naar het TeamNL Huis met Kok. De winnares van de 1000 meter liet Kok alleen gaan omdat ze haar landgenote niet aan wilde steken. Kok rijdt immers de 1500 meter nog later deze Spelen.

Voor Leerdam zitten de Spelen er op. Voor haar kwam er in Milaan een droom uit. Ze zegevierde op de 1000 meter en boekte zo eindelijk haar gedroomde olympische zege op 'haar' afstand.

Instagram-hit

Leerdam wist wereldwijd grote indruk te maken en haalden de kranten in talloze landen. Haar prestaties op het ijs waren fenomenaal en daarnaast wist ze zichzelf ook uitstekend te verkopen via haar sociale media. Het leverde haar op Instagram alleen al zo'n 1,3 miljoen nieuwe volgers op.