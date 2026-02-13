Joep Wennemars kreeg woensdagavond een enorme mokerslag te verwerken op de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De Nederlandse topschaatser kreeg een dag later steun uit onverwachte hoek.

Wennemars werd tijdens zijn rit op de olympische 1000 meter zwaar gehinderd door zijn tegenstander Ziwen Lian. Die gaf hem geen voorrang op de laatste wissel en boorde de wereldkampioen zo een medaille door zijn neus. Vader Erben vertelde een dag later bij de NOS hoe het met zijn zoon ging. "Vannacht had hij het moeilijk, maar je moet hem ook even de tijd geven."

Volgens Erben, zelf winnaar van twee bronzen olympische plakken, heeft Joep flink gehuild. "En ik heb hem niet vaak zien huilen, dus dat heeft impact." Volgens zijn vader is de 23-jarige schaatser heel serieus met zijn vak bezig en kan hij bijzonder slecht tegen onrecht. Er was die middag echter ook iets moois gebeurd.

'Complete onzin'

"Ik krijg net een appje van Joep", vertelt Wennemars. Die bleek bezoek te hebben gehad van de Chinese olympisch kampioen op de 500 meter Gao Tingyu.

"Gao kwam naar hem toe en hij heeft nog nooit een woord met Gao gewisseld. Maar die komt naar hem toe en geeft hem een mooie pin. Joep vindt die pinnetjes verzamelen complete onzin. Echt, die flikkert hij allemaal weg. Hij heeft daar helemaal niets mee. Maar als Gao naar hem toe komt, op zo'n moment... Dat zijn allemaal van die dingen, die zijn zo emotioneel op dit moment."

"Je moet dat ergens toelaten", aldus Erben over al die emoties. "Dan kun je niet zeggen, daar stap ik even overheen, dat moet je even verwerken. En sommige dingen komen dan even keihard binnen."

Drama Erben Wennemars

Opmerkelijk genoeg ging het ook bij Erben Wennemars zelf mis tijdens zijn debuut op de Olympische Spelen. Hij werd in Nagano (1998) op de 500 meter onderuit gegleden door zijn tegenstander en raakte daarbij zwaar geblesseerd aan zijn schouder. Voor hem zat het toernooi er direct op, maar zijn zoon kan nog twee afstanden rijden. En dat gaat hij doen ook. Eerst de 500 en dan de 1500 meter.