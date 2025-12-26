De Nederlandse schaatsers hebben zich tijdens de kerstdagen niet alleen bezig gehouden met gezond eten en rust nemen. In het achterhoofd spookte natuurlijk het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat deze vrijdag begint. Er zijn negen startbewijzen te verdienen voor de Winterspelen. Dat gebeurt aan de hand van de beruchte matrix. Schaatsicoon Marianne Timmer legt in Sportnieuws.nl Dromen van Goud de lastige puzzel.

Schaatsbond KNSB heeft de selectiecommissie aan het werk gezet om een matrix te maken voor het OKT. Op basis van verwacht succes op de Winterspelen in Milaan is een volgorde gemaakt. Stel dat een schaatser meerdere plekken op de matrix bezet, komt er een extra plekje vrij voor de Spelen. Het kan dus zijn dat iemand die buiten de top-9 valt een startbewijs verdient. Uiteindelijk zijn er negen schaatsers die naar Milaan gaan.

De ingewikkelde formule zorgde in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud al voor discussie en kritiek. Timmer meent dat het zelfs voor fanatieke schaatsvolgers soms moeilijk te volgen is hoe de matrix precies werkt. Toch doet ze samen met presentator Aron Kleeven een poging om het verloop van het toernooi bij de mannen te voorspellen.

Jorrit Bergsma zeker van Spelen, ook plek voor jonge honden en Kjeld Nuis

Bij de mannen staat op positie één een aanwijsplek voor de massastart. Timmer verwacht dat die zal worden vergeven aan de oude rot Jorrit Bergsma. Wereldkampioen Joep Wennemars neemt positie twee in (nummer 1 bij de 1.000 meter). Afgaande op de matrix wordt veel succes verwacht op de korte- en middellange afstanden. Jenning de Boo (nummer 1 bij de 500 meter), Kjeld Nuis (nummer 1 bij de 1.500 meter) en Tim Prins (nummer 2 op de 1.000 meter) ziet Timmer ook naar Milaan gaan.

Pas op positie zes is er voor het eerst een lange afstand: de nummer 1 van de 5.000 meter. In de ogen van Timmer wordt dat Chris Huizinga. Positie zeven bezet opnieuw Nuis, als nummer 3 van de 1.000 meter. Beau Snellink (nummer 2 van de 5.000 meter) en Tijmen Snel (nummer 2 van de 1.500 meter) maken het plaatje bijna compleet.

Nederlands kampioen is geluksvogel

In tegenstelling tot bij de vrouwen zit er bij Timmers voorspelling meer variatie in de top-9. Het zorgt ervoor dat er maar één plekje doorschuift. Die mazzelaar is volgens het schaatsicoon Marcel Bosker, in oktober nog Nederlands kampioen op de 5.000 meter.

De voorspelling van Marianne Timmer

Massastart (aanwijsplek) - Jorrit Bergsma 1.000 meter (nummer 1) - Joep Wennemars 500 meter (nummer 1) - Jenning de Boo 1.500 meter (nummer 1) - Kjeld Nuis 1.000 meter (nummer 2) - Tim Prins 5.000 meter (nummer 1) - Chris Huizinga 1.000 meter (nummer 3) - Kjeld Nuis 5.000 meter (nummer 2) - Beau Snellink 1.500 meter (nummer 2) - Tijmen Snel 10.000 meter (nummer 1) - Marcel Bosker 500 meter (nummer 2) - 1.500 meter (nummer 3) - 5.000 meter (nummer 3) - 500 meter (nummer 3) - 10.000 meter (nummer 2) -

Of de voorspelling van Timmer klopt, dat weten we pas na de komende dagen. Het OKT begint op vrijdag 26 december en duurt tot en met dinsdag 30 december.

