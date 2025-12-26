Het is misschien wel het meest besproken onderwerp richting het olympisch kwalificatietoernooi: de matrix. Aan de hand van dat schema verdeelt schaatsbond KNSB de tickets voor deelname aan de Olympische Spelen. Van vrijdag 26 december tot en met dinsdag 30 december worden de toegangsbewijzen verdeeld. Onze ex-topschaatsster Marianne Timmer doet in Sportnieuws.nl Dromen van Goud een moedige voorspelling.

De matrix werkt als volgt. In totaal mogen er negen vrouwelijke schaatsers naar de Olympische Spelen. Op de matrix wordt duidelijke welke prestatie schaatsers moeten leveren om in aanmerking te komen voor plaatsing voor de Spelen. In het schema is er plek voor vijftien posities, vanzelfsprekend van één tot en met vijftien.

Ook buiten de top-negen nog kans

Zit je bij de eerste negen, dan ga je naar de Spelen. Als Femke Kok de 500 meter wint, staat ze op positie één in de matrix. Maar mocht ze ook tweede worden op de 1000 meter (plek zeven op de matrix) dan valt die positie weg en schuift de nummer tien op de lijst door.

De ingewikkelde formule zorgde in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud al voor discussie. Volgens Timmer is het zelfs voor fanatieke schaatsvolgers soms moeilijk te volgen hoe de matrix precies werkt. Toch doet ze samen met presentator Aron Kleeven een poging om het verloop van het toernooi bij de vrouwen te voorspellen.

Kok en Beune zijn zekerheidjes

Niet geheel verrassend verwacht Timmer dat Femke Kok de 500 meter wint in Thialf en dus positie één inneemt. Daarna volgt Joy Beune als winnares van de 1500 meter. Na even twijfelen denkt de drievoudig olympisch kampioene dat Marijke Groenewoud de aanwijsplek voor de massstart krijgt op positie drie.

Timmer verwacht tevens dat Beune de 3000 meter wint (positie vier), Jutta Leerdam de 1000 meter (positie vijf) en Merel Conijn de 5000 meter (positie zes). De laatste drie posities in de top-negen gaan naar Femke Kok (tweede op de 1000 meter), Joy Beune (tweede op de 5000 meter) en Antoinette Rijpma-de Jong (tweede op de 1500 meter). Als deze voorspelling van Timmer klopt, betekent dat dus dat er een aantal schaatsers die buiten de top-negen vallen toch naar de Spelen mogen. Beune en Kok komen namelijk meer dan eens voor.

Deze schaatssters profiteren

In dit geval zijn dat de nummer twee van de 3000 meter en de vrouwen die tweede en derde op de 500 meter worden. Timmer gokt dat Sanne in 't Hof, Marrit Fledderus en Suzanne Schulting die posities bemachtigen en dus ook naar Milaan mogen afreizen.

De voorspelling van Marianne Timmer

500m (nummer 1) - Femke Kok 1.500m (nummer 1) - Joy Beune Massastart (aanwijsplek) - Marijke Groenewoud 3.000m (nummer 1) - Joy Beune 1.000m (nummer 1) - Jutta Leerdam 5.000m (nummer 1) - Merel Conijn 1.000m (nummer 2) - Femke Kok 5.000m (nummer 2) - Joy Beune 1.500m (nummer 2) - Antoinette Rijpma-de Jong 3.000m (nummer 2) - Sanne in 't Hof 500m (nummer 2) - Marrit Fledderus 500m (nummer 3) - Suzanne Schulting 3.000m (nummer 3) - 1.500m (nummer 3) - 1.000m (nummer 3) -

Of de voorspelling van Timmer klopt, dat weten we pas na de komende dagen. Het OKT begint op vrijdag 26 december en duurt tot en met dinsdag 30 december.

