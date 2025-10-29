Een halve marathon lopen is voor de meeste mensen een behoorlijk opgave. Maar ook het aanmoedigen van de deelnemers is niet zomaar iets, zo blijkt uit de verhalen van deelnemer Ellen Hoog en supporter Naomi van As.

Voormalig tophockeyster Hoog (39) liep dit jaar tijdens de marathon van Amsterdam de halve marathon en had er flink de vaart in. Met een tijd van 1.40 slaagde ze er nét niet in om haar doel van een tijd onder de 1.40 te halen. En dat ondanks aanmoedigingen van goede vriendin en oud-ploeggenote Van As.

Hoog was in de week voor het evenement ziek geworden, maar wist desondanks dus bijzonder dicht in de buurt van haar doel te komen. Dat ze diep was gegaan, merkte ze nog wel even, want haar lichaam had tijd nodig om te herstellen:

Aanmoedigen

“Ben jij goed hersteld?”, wil Hoog graag van Van As weten. Ze mocht dan zelf niet gelopen hebben, ze zette wel alle zeilen bij om haar vriend Sven Kramer en Hoog aan te moedigen. En dat was een flinke klus: “Als je gaat kijken, dat is gewoon een soort van stress. Zeker als degene waarvoor je komt hard rent, heb je tijdens een halve marathon niet heel veel tijd om van de ene naar de andere plek te komen. En Sven rende best wel hard en jij rende ook hard.”

'Bloedirritant'

“We dachten bij vier kilometer te gaan staan, maar daar had ik je dus al gemist”, erkent Van As. Hoog lachend: “Daar was ik je aan het zoeken… Op vier kilometer is dat nog oké, maar er zou ook een vriendinnetje op vijftien kilometer gaan staan. Dan wordt het net zwaar. En die stond er dus niet. Dat vond ik dus echt bloedirritant.”

“Ik was haar echt aan het zoeken", gaat Hoog verder. "Want het is serieus chill als je bekenden aan de kant hebt staan die je er even doorheen roepen.” Van As: “Jazeker, maar die vier hadden we dus gemist. Ik voelde toen echt stress om bij die elf kilometer te komen. Kinderen mee, maar we hadden het gered, waren er ruim op tijd. Dus daar hebben we je flink aangemoedigd.”

Hoog met gevoel voor understatement: “Ik hoorde het. Degene met wie ik liep moest keihard lachen. Ik zeg: ‘Ja, dat is mijn beste vriendin, die is goed bij stem’.”

Van As als ze uitgelachen is: “Het is ook echt leuk om iemand aan te zien komen. Je wordt een soort van nerveus. Want wat heeft diegene eigenlijk aan? Ik dacht dat je misschien wel lila aan zou hebben en ik zat in de buurt, want je had donkerpaars aan. Maar als je dan iemand aan ziet komen op 400 meter, dan begin je al te schreeuwen.”

Hoog: “Maar Sven had jullie dus niet gezien, dat vind ik echt knap…” Van As: “Ja, wat voor focus had die gozer… Hij rende ook tegen een pacer aan. Na afloop zei hij dat die in de weg liep en dat ze hem in gingen halen.” Hoog: “Wel toevallig, op dat moment. Maar ik vind het echt knap dat je jullie niet hoort.” Van As: “En zijn vriend Douwe (de Vries, red.) hoorde ons wel, al van ver.”

Olympisch Stadion

Van As gaat verder met haar verhaal: “Toen dachten we: gaan we naar de vijftien kilometer? Dan heb je maar een kwartiertje om daar te komen, iets meer. Dat haal je niet. En als je dan ook nog terug moet naar de finish, door de stad, dan haal je het niet.”

Van As besloot dus direct naar de finish in het Olympisch Stadion te gaan en dat was maar goed ook. “Wij stonden daar en toen kwamen ze langs, Sven en Douwe. Goede timing! Toen gingen we nog even zwaaien in het stadion en toen zagen we jou komen. En jij hoorde ons niet, want je was helemaal naar de getver.”

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl en deze week kwamen naast de ophef rond de schaatsmarathon ook onder meer de behulpzaamheid van Sven Kramer, de onrust bij Ajax en de verbazing van Jutta Leerdam aan bod. Beluister de podcast via je favoriete app.