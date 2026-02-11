Jordan Stolz is pas 21 jaar oud, maar lijkt nu al onverslaanbaar op drie afstanden. De Amerikaan belooft dan ook voor sensatie te gaan zorgen op de Olympische Winterspelen in Milaan. Lees hier alles wat je over de topschaatser moet weten.

Zes jaar was Stolz, toen hij shorttracker Apolo Ohno goud zag winnen op de Olympische Winterspelen in Vancouver. Dat wil ik ook, dacht de jonge Amerikaan, die schaatsbewegingen door de woonkamer maakte. Zijn vader was de plaatselijke sheriff van het plaatsje Kewaskum in Wisconsin en besloot een schaatsbaan in zijn achtertuin te bouwen.

En als de kleine Stolz het ijs op wilde, veegden papa en mama Stolz de baan glad. Tegen Helden Magazine zei hij: "Ik was zo fanatiek dat als ik ’s nachts niet kon slapen, ik stiekem het ijs op ging. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze mij zo onvoorwaardelijk steunden."

Jongste WK-winnaar ooit

In 2023 won Stolz goud op de 500, 1000 en 1500 meter op de WK afstanden. De Amerikaan was toen pas negentien jaar en werd daarmee de jongste WK-winnaar ooit. Hij trainde voor die tijd voornamelijk in Milwaukee. Dat deed hij onder leiding van schaatslegende Shani Davis, terwijl de rest van het Amerikaanse team in Salt Lake City traint.

Jillert Anema, de coach van Team Albert Heijn-Zaanlander, wilde de jonge Stolz graag bij zijn team voegen. En ondanks de succesvolle manier van trainen voor Stolz in Milwaukee - op je negentiende drie keer goud winnen op het WK, dan doe je iets goed - ging de Amerikaan akkoord.

Combideal

Het werd een soort combideal: op het ene moment trainde hij in Nederland bij Anema, op het andere moment was hij met Davis in Milwaukee. Zijn eerste weken in Nederland zal Stolz niet meer vergeten, want hij logeerde bij collega Tjerk de Boer op de boerderij van zijn ouders. "Poep scheppen is niks voor mij", zei Stolz daar later lachend over tegen de NOS.

Stolz bleek de goede keuze te hebben gemaakt om bij Anema te gaan rijden, want in 2023/2024 won hij nóg meer. Weer pakte de Amerikaan goud op de 500, 1000 en 1500 meter bij de WK afstanden en dit keer zelfs met een wereldrecord op de kilometer. Nu besloot hij ook mee te doen aan de WK allround.

Bizarre prestatie op WK allround

Hij twijfelde vooraf over deelname aan de WK sprint, maar vond dat er meer eer te behalen was aan de WK allround. En hij won in Inzell, met overtuiging. Hij was de snelste op de korte afstanden en deed ook op de langere afstanden uitstekend mee. Stolz was zelfs zo snel, dat hij het wereldrecord op de grote vierkamp pakte.

Toch te verslaan?

OP de WK afstanden van 2025 bleek Stolz plots toch te verslaan op zijn favoriete afstanden. Hij won daar zilver op de 500 en 1500 meter en brons op de 1000 meter. Hij werd ziek in aanloop naar het toernooi en daar konden zijn Nederlandse concurrenten van profiteren. Jenning de Boo pakte de titel op de kortste sprintafstand en Joep Wennemars werd wereldkampioen op de 1000 meter, voor De Boo en Stolz.

Olympische Spelen

Die strijd zullen ze ook aangaan op de Olympische Spelen in Milaan. Daar komt Stolz in actie op de 500, 1000 en 1500 meter. Hij kan ook nog deelnemen aan de massastart. Hij is op al die onderdelen groot kanshebber op een medaille.

Tijdens de wereldbekers in het olympisch seizoen was hij onverslaanbaar. Hij eindigde bovenaan de klassementen op de 500, 1000 en 1500 meter. In Inzell reed hij zelfs nog een baanrecord op de 1000 metre. De kans is dus ook groot dat hij tijdens de Winterspelen zijn eerste olympische medailles wint. In 2022 reed hij al de twee sprintafstanden, maar toen eindigde hij als dertiende op de 500 meter en veertiende op de 1000 meter.