Kjeld Nuis hoopt in Milaan begin volgend jaar voor de derde keer op rij goud te pakken op de Olympische Winterspelen. De 35-jarige topschaatser moet dan niet alleen zijn Nederlandse rivalen zien te verslaan, maar ook het fenomeen Jordan Stolz. Nuis gaf dinsdag maar vast een waarschuwing af aan zijn Amerikaanse concurrent.

Nuis rekende afgelopen weekend op de 1500 meter af met Joep Wennemars en Tim Prins, maar als hij op de Winterspelen voor de derde keer op rij op die afstand wil zegevieren, zal hij ook met Stolz moeten afrekenen. Het Amerikaanse fenomeen rijdt de 500, 1000 en 1500 meter en werd in 2023 en 2024 zelfs op al die afstanden wereldkampioen.

Stolz werd in maart op al die afstanden onttroond, maar dat kon niet los worden gezien van een griepje dat hij vlak voor de WK had opgelopen. Desondanks eindigde hij toch nog op alle drie de onderdelen op het podium en in de talkshow Eva is Nuis dan ook lovend over zijn Amerikaanse rivaal.

Waarschuwing voor Stolz

Tijdens het interview met presentatrice Eva Jinek legt Nuis uit waarom Stolz zo goed is: "Hij zit zo laag met zijn kont als hij weggaat dat hij meteen de afzethoek heeft. Hij is technisch zo fenomenaal goed. Vanaf het moment dat zijn schaats het ijs verlaat, heeft hij meteen druk op de zijkant. Dat is zo'n flow." Nuis denkt dan ook dat Stolz puur op de techniek het verschil maakt: "Ik denk dat ik fitter ben."

Nuis geeft vervolgens ook een waarschuwing aan Stolz: "Ik heb afgelopen WK tegen hem gereden, toen lag ik voor na 1100 meter. Ik durf te zeggen dat als ik in de rit op de Spelen na 1100 meter voor lig in de buitenbaan en hij komt voor me, dan gaat hij echt niet van me winnen.

Nuis gelooft Stolz niet

De Nederlandse schaatsers reden afgelopen weekend erg snelle tijden op de afstanden waar Stolz zich normaal gesproken op richt. Nuis was snel op de 1500 meter, Wennemars won de 1000 meter in een geweldige tijd en De Boo reed zelfs een baanrecord op de 500 meter.

Stolz vertelde in een interview dat hij diep onder de indruk was van die prestaties, maar daar plaatst Nuis zijn vraagtekens bij: "Dat geloof ik niet helemaal. Nee joh, ik denk dat hij nergens van schrikt. Die jongen rijdt zo ongelooflijk hard."