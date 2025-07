Olympisch schaatskampioene Irene Schouten heeft een nieuwe passie gevonden: ondernemen. Onder de naam RFRMR bouwt ze aan een keten van sportscholen waarin de methode reformer pilates wordt aangeboden. Een hele goede bekende is momenteel bezig met de verbouwing van de locaties.

Niemand minder dan Schoutens man Dirkjan Mak wordt aan het werk gezet, zo blijkt uit een story van Schouten op Instagram. Ze wandelt met haar eind 2024 geboren zoontje Dirk door Enkhuizen. Daar wordt momenteel gewerkt aan het interieur van een nieuwe vestiging van RFRMR.

'Hard aan de klus'

"Hard aan de klus", schrijft Schouten bij een korte video, waarin is te zien dat Mak op zijn knieën zit en vloerbedekking aanbrengt. Er liggen diverse pakketten klaar voor hem. Hij is nog maar net begonnen, want hij zit nog vlak bij de muur en de rest van de grond moet nog worden bedekt.

Op de foto die Schouten daarna plaatst, is te zien dat Mak een pauze neemt. Schouten zorgt goed voor hem en heeft een kopje koffie in haar hand voor Dirkjan. "De beste koffie in deze stad", schrijft ze erbij, wat aangeeft dat alleen het beste goed genoeg is om hem te verwennen voor zijn harde kluswerk.

RFRMR

RFRMR heeft al een actief filiaal in Hoogkarspel. Volendam en Enkhuizen worden de tweede en derde locatie waarin de keten zijn deuren opent. Al die plekken liggen relatief dicht bij elkaar, in het noordelijke deel van Noord-Holland. Hoogkarspel (een dorp in de gemeente Drechterland) en Enkhuizen maken weer deel uit van een regio met de naam West-Friesland. Daar liggen de wortels van Schouten, die is geboren in Zwaagdijk-Oost (gemeente Medemblik).

Reformer pilates

Reformer pilates is wereldwijd in opkomst. De discipline combineert gecontroleerde bewegingen met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam. Schouten snapt als geen ander het belang hiervan: "Tijdens mijn topsportcarrière heb ik geleerd hoe belangrijk balans in het lichaam is."

Of Schouten definitief is gestopt met profschaatsen is onhelder. Er is een kans dat ze komend seizoen meedoet aan marathons. Dat zal niet zijn voor het team Albert Heijn-Zaanlander, waar ze jarenlang onder contract stond. Afgelopen seizoen ontstond er een conflict met het team en trainer Jillert Anema. Haar contract is ontbonden.