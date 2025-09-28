De massastart maakt sinds 2011 deel uit van de langebaan onderdelen. De Internationale Schaats Unie (ISU) wil dit seizoen gaan experimenteren met deze discipline. Tot onbegrip van twee Nederlandse wereldkampioenen op dit onderdeel. "Dit moeten we niet doen."

De ISU wil dit jaar gaan experimenteren met een afvalrace in plaats van een massastart. Bij de junioren worden er wedstrijden gereden waarin iedere ronde de laatste twee rijders uitgeschakeld worden. Zij krijgen dat door via een speciale enkelband die gaat trillen.

'Onbegrijpelijk'

Topschaatser Jorrit Bergsma werd in 2020 wereldkampioen op de massastart. De 39-jarige schaatser uit tegen Sportnieuws.nl zijn zorgen over de experimenten van de ISU. "Dat is voor mij onbegrijpelijk. De 500 en 1500 meter verander je ook niet zo maar even. De massastart is echt een succesnummer gebleken de afgelopen jaren. Het staat als een huis en daar kan je niet zo makkelijk aan sleutelen. Ik vind: blijf bij die massastart."

Volgens Bergsma wordt er niet goed naar de schaatsers zelf geluisterd. "Dit wordt naar mijn gevoel ergens in een kamertje besloten en wordt niet onder de rijders gedeeld. Ik vind dat wel heel jammer."

'Dit moeten we niet doen'

Marijke Groenewoud sluit zich aan bij de stellingen van Bergsma. "Ik heb het er met Jorrit hierover gehad. Hij heeft in het verleden al ervaring gehad met een afvalrace. Als ik die verhalen hoor denk ik ook: dat is levensgevaarlijk. Dit moeten we niet doen", vertelt de 26-jarige schaatsster.

Groenewoud werd zelf driemaal wereldkampioen op de massastart. Volgens haar slaat de kritiek, dat het onderdeel niet spectaculair genoeg is, nergens op. "De massastart loopt hartstikke goed. Ik snap het niet dat ze daar aan moeten komen. Het is heel vaak wel spektakel. Wat mij betreft houden we het zoals het nu is."

'Donder dan op'

Ook de trainer van beide wereldkampioenen, Jillert Anema, vindt de experimenten van de ISU helemaal niks. Zo had hij tegen Sportnieuws.nl geen goed woord over voor de ISU. "Het is gevaarlijk. Ondeskundigheid zal altijd blijven knagen aan onze sport. Mensen die daar zitten worden veel te veel betaald en komen dan met het neersabelen van hun eigen sport. Joh, als je de sport niet leuk vindt, donder dan lekker op."