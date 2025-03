Schaatskoningin Joy Beune doet opvallende onthulling na succesvol WK

Joy Beune en Joep Wennemars waren dé sterren van een fantastisch WK langebaan voor Nederland. Eerstgenoemde pakte drie gouden medailles en Wennemars werd verrassend wereldkampioen op de 1500 meter. In de NOS schaatspodcast reageerde het tweetal op hun titel. Ook Ireen Wüst schoof aan om over haar hoogtepunt van dit WK te vertellen.

Voor Beune is het allemaal nog moeilijk te bevatten, maar de koningin van dit WK wilde het liefst één ding op de zondagavond. "Het voelt echt niet normaal. Ik ben ook heel trots op mijzelf. Ik voel me ook opgelucht, maar ook heel vies nu. Ik wil heel graag douchen ook. Sinds ik over de finish ben, heb ik gewacht tot ik hier in de podcast kwam. Dus ik zou ook heel graag even douchen."

Ook Joep Wennemars schoof aan in de podcast voor een reactie op zijn verrassende WK-titel. "Het voelt gewoon heel fijn omdat het seizoen gewoon klaar is. Dit was het en het is allemaal goed gekomen. Dus echt met een hoogtepunt de zomer in. Ik stond natuurlijk ook nog reserve op de lijst van de 1500 meter, dus ik zou mezelf niet vergeven als ik moest rijden en de kroeg in zou gaan. Dus dat ga ik vanavond doen."

Hoogtepunt

In de schaatspodcast van NOS werd ook Ireen Wüst gevraagd naar het hoogtepunt van haar weekend. "De derde gouden medaille van Joy Beune. Dat is toch echt wel uniek. Drie keer goud winnen op een toernooi en dat ook nog van tevoren aankondigen. Dat is bijna een beetje on-Nederlands."

Ook worden de podiumplekken die Beune dit seizoen haalde opgesomd. Beune eindigde slechts één keer niet op het podium. Eveneens een wereld-prestatie, vindt ook Wüst. "Dit is bizar knap. Doe het maar eens, elke keer het podium. Ik heb zo’n seizoen nog nooit meegemaakt. Ik kan me dat niet voorstellen. Het is gewoon uniek."

'Eigenlijk een heel slechte rit'

Beune haalde op de 1500 meter haar derde gouden plak, maar ze was niet eens echt tevreden over haar race. "Op het eind was het ook heel spannend. Ik kwam ook over de finish en toen schudde ik al nee. Ik dacht: ‘Dit is nooit genoeg’. Ik opende ook zo slecht en ik ben wel heel blij met die laatste ronde die ik nog in de benen had. Die heeft mijn WK gemaakt. Toen ik mijn opening zag dacht ik echt shit, het gaat heel slecht. Voor mij was het echt een slechte rit en dat je daar dan mee wint is ongelofelijk."