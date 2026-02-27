De Olympische Winterspelen in Milaan hebben nieuwe helden voortgebracht. Maar de helden van daarvoor vergeten we niet zomaar. Anni Friesinger (49) bijvoorbeeld, die is getrouwd met Ids Postma, eveneens een olympisch kampioen. In een openhartig interview blikt Friesinger terug op haar loopbaan.

Friesinger was niet alleen een van de succesvolste maar ook een van populairste schaatssters van haar generatie. Zo tussen 1997 en 2010 woonde ze zo ongeveer op het ereschavot. De Duitse werd onder meer driemaal olympisch kampioene en won driemaal het WK allround.

Pijn

In gesprek met Bunte geeft Friesinger inzicht in de manier waarop ze zich voorbereidde op wedstrijden. Ze haalt het bekende motto aan: 'No pain, no gain'. Je moet pijn kunnen lijden als topsporter, anders boek je weinig vooruitgang.

"Vooral in een sport als langebaanschaatsen moet je telkens jezelf uitdagen, legt Friesinger uit. "Je moet je lichamelijke grenzen verleggen door hard te trainen. Wil je iets bereiken in een competitieve sport, dan is volledige toewijding vereist."

'Ik gebruikte mannen'

De interviewer merkt op dat ook nu nog mannelijke schaatsers meer aandacht krijgen dan vrouwelijke. Maar Friesinger is niet het type om te mekkeren. Ze legt uit dat ze veel baat heeft gehad bij mannelijke schaatsers.

"Ik het verleden gebruikte ik vaak mannen bij mijn trainingen. Ze waren eigenlijk de sleutel tot mijn succes. Want door met mannen te trainen kon ik me meten met betere en snellere schaatsers." Vandaar de titel van het artikel: 'Hoezo het zwakkere geslacht? Hoe Anni Friesinger haar mannelijke trainingspartners gebruikte.'

Zelfstandig

Friesinger was al op jonge leeftijd een zelfbewuste en zelfstandige atlete. "Het heeft geholpen dat ik al vroeg een hoop verantwoordelijkheden op me moest nemen", vertelt de Duitse.

"Ik moest ingrijpende beslissingen nemen. Ik was 16 toen ik voor de eerste keer deelnam aan de World Cup. Ik moest school en topsport combineren. Ik groeide snel door die ervaringen en daar pluk ik ook vandaag de dag nog de vruchten van."

Ids Postma

Friesinger en Postma wonen niet samen. De Friese ex-topschaatser bestiert een boerderij in Friesland. Friesinger zegt over hun latrelatie: "Het werkt omdat het gewoon goed klikt en we er goed mee om kunnen gaan. We vertrouwen elkaar en hebben vanaf het begin geweten hoe het is om 'apart samen te leven'. We genieten van de kwaliteit van onze relatie, dus het maakt niet zoveel uit hoe vaak we elkaar zien."

