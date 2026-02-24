Ze is al een tijdje gestopt met professioneel schaatsen, maar voor Anni Friesinger (49) waren de Olympische Winterspelen in Milaan bijzonder druk. Zo druk zelfs, dat ze naar eigen zeggen even een 'gedwongen pauze' moet nemen na de afgelopen 2,5 week in MIlaan.

De Duitse ex-topschaatsster gaf tijdens het toernooi analyses en commentaar tijdens de schaatswedstrijden bij de Duitse tak van Eurosport. Daar liet ze haar licht schijnen op de gebeurtenissen in de ijshal in Milaan, waar Nederland grootse successen kende tijdens de Spelen.

Vermoeiende Spelen

Maar het bomvolle programma eist nu zijn tol, zo blijkt uit een Story op het Instagram-kanaal van Friesinger-Postma op maandagavond. Daarin schrijft ze dat het tijd is voor een 'gedwongen pauze'. Dat heeft alles te maken met de vermoeidende werkzaamheden tijdens de Spelen. Dat heeft fysiek namelijk flink wat gevraagd van de 49-jarige.

"Mijn rug is volledig onbruikbaar", stelt ze. En ook mentaal lijkt ze wel even klaar met al dat werken. "Na vele uren commentaar geven op de Olympische Spelen en duizenden kilometers pendelen heb ik er gewoon geen zin meer in."

Tussen Oostenrijk en Nederland

Voorlopig zullen we even niets horen van de Duitse topschaatsster, die al jaren samen is met voormalig schaatstopper Ids Postma. Friesinger woont in het Oostenrijkse Salzburg, terwijl de Nederlander in het Nederlandse dorpje Darsum vertoeft om een melkveehouderij te runnen. Samen hebben ze twee dochters: Josephine en Elisabeth, die aan de weg timmeren in de ijshockeysport. Friesinger reist dus veelvuldig tussen Oostenrijk en Nederland om bij haar man te zijn.

In gesprek met Sportnieuws.nl

Tijdens de Spelen was dit ongetwijfeld minder het geval door de drukke werkzaamheden van de Duitse, die ook nog de tijd vond om Sportnieuws.nl te woord te staan over de Spelen. Zo ging ze in op de toekomst van Jutta Leerdam, de discussie over Joy Beune en de 1500 meter en steunde ze Suzanne Schulting tijdens haar moeilijke Winterspelen in Milaan.

Rijke carrière als schaatsster

Friesinger was in het verleden zelf een succesvol schaatsster. Ze won drie keer goud op de Spelen. Tweemaal met de ploegenachtervolging (2006 en 2010) en individueel in 2002 op de 1500 meter. In totaal nam ze deel aan vier Spelen. Daarnaast grossierde ze in nationale, Europese en wereldtitels tijdens haar lange carrière. In de zomer van 2010 besloot ze haar loopbaan te beëndigen.