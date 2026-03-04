Het schaatsseizoen nadert zijn einde en dus maken flink wat prominenten uit het wereldje nieuws bekend over hun toekomst. In Nederland waren er al een aantal schaatsers die volgend jaar voor een andere ploeg uitkomen, maar ook in het buitenland is er genoeg schaatsnieuws. Zo neemt een grote naam uit de wereld na tien jaar een ingrijpend besluit.

Het gaat om Jeremy Wotherspoon, een van de grootste sprinters uit de geschiedenis. De Canadees werd maar liefst vier keer wereldkampioen sprint, won in 1998 olympisch zilver op de 500 meter en heeft ook drie gouden medailles op de WK afstanden. Tevens scherpte hij liefst tien keer een wereldrecord aan, waarvan zijn legendarische 34.03 op de 500 meter een van de meest iconische was.

Inmiddels is Wotherspoon al jaren gestopt als schaatser, maar bleef hij behoorlijk actief in het wereldje. De laatste tien jaar deed hij dat in Noorwegen. The Spoon was actief bij de Noorse schaatsfederatie en woonde met zijn gezin in de hoofdstad Oslo. Daar komt waarschijnlijk een einde aan, want na een decennium in Noord-Europa keert hij terug naar zijn thuisland Canada. Daar gaat hij werken als zogeheten NextGen-coach en dat betekent dat hij eind maart de Noorse bond gaat verlaten.

Moeilijk afscheid

Dat vinden ze in Noorwegen ontzettend jammer. "Jeremy is gedurende deze periode een ware professional en een prominent figuur in de Noorse schaatswereld gebleken." En ook de voormalig topsprinter zelf vindt het lastig om afscheid te nemen. "Dit was geen gemakkelijke beslissing. In veel opzichten kan ik me niet voorstellen dat ik ervoor zou hebben gekozen om te verhuizen als ik niet buiten Noorwegen was opgegroeid, want het land is echt thuis geworden voor mij en mijn gezin. Noorwegen is heel goed voor ons gewweest en we zijn ongelooflijk trots om Noorse burgers te zijn."

Terug naar thuisland

Toch kiest Wotherspoon, die inmiddels 49 jaar oud is, ervoor om in zijn thuisland te gaan werken. "Hoewel het vanzelfsprekend is dat ik uitkijk naar een nieuwe uitdaging nu we een nieuw hoofdstuk in Canada beginnen, zal Noorwegen altijd een heel speciale plek in ons hart hebben", stelt de Canadees.

Voor Wotherspoon wacht er nog één belangrijk toernooi. Deze week vinden de WK sprint en allround plaats. Als coach van de Noorse sprinters moet hij donderdag en vrijdag dus aan de bak. Bjorn Magnussen en Henrik Ragerli Rukke gaan voor succes bij de mannen, bij de vrouwen rijdt Julie Nistad Samsonsen.