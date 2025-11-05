De NK afstanden zorgden afgelopen weekend voor veel mooie momenten. Ex-topschaatsster Marianne Timmer heeft genoten van al het spektakel en blikt terug op haar eigen ervaringen tijdens de Nederlandse kampioenschappen, waarvan één dramatische ontknoping het meeste indruk maakte. "Dat soort dingen blijven je toch bij."

Timmer heeft veel NK’s gereden en won daar in totaal elf gouden medailles. Zelf dacht ze overigens dat het er tien waren. "Ik hoor het vaak, maar eigenlijk ben ik dat soort dingen al vergeten", bekent ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Val op NK sprint

Wat haar wel is bijgebleven is een moment tijdens een NK sprint in Groningen. "Toen moest ik strijden tegen die jonge meiden. Ik was zelf al wat ouder. En toen gleed ik uit op het laatste stukje."

"Dus ik val en ik dacht: wat moet ik nou doen", herinnert ze zich. "Met je hand over de finish telt niet, dus ik moest mijn voet draaien. Toen won ik volgens mij nog net op een honderdste. Dat was wel heel mooi."

Verbaasde kinderen

Bij het publiek zorgde het voor veel verbazing. "Er waren ook kinderen. Die vonden het vooral heel knap. 'Dan val je en dan win je nog', zeiden zij. Die zien dat weer heel anders. Want ik gleed natuurlijk gewoon in de val mee."

"Dat soort dingen blijven toch het meest bij: drama of heel veel succes", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Dit was echt zo'n drama-ding, maar het liep voor mij wel goed af." Het gebeurt niet vaak dat iemand valt en toch wint.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt onze presentator en schaatsverslaggever Aron Kleeven samen met drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer terug op de aftrap van het schaatsseizoen. Timmer duidt de verrassingen en teleurstellingen van de NK afstanden. Verder gaat zij dieper in op enkele prikkelende stellingen over toppers als Jutta Leerdam, Kjeld Nuis, Joy Beune en Joep Wennemars. Verder haalt ze herinneringen op aan haar eigen NK's, wordt er een korte quiz gespeeld en blikt ze vooruit op wat komen gaat.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.