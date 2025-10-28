De schaatsmarathon van Utrecht zorgde afgelopen weekeinde voor nogal wat ophef. Na de vrouwenwedstrijd was lang niet iedereen te spreken over de gevolgen van de beslissing van de wedstrijdleiding om Merel Conijn mee te laten doen. En ook dagen later blijkt de keuze omstreden.

Wat was er aan de hand? Conijn rijdt in het dagelijks leven, net als onder meer Marijke Groenewoud, voor de Albert Heijn Zaanlander-ploeg. Zaterdagavond op de Vechtsebanen was dat echter níet het geval. Conijn wilde graag wat extra kilometers maken in dienst van de NK Afstanden van volgend weekend en kreeg van de wedstrijdleiding toestemming om dat te doen als schaatsster van TeamNL.

Nadrukkelijke voorwaarde voor de deelname was dat ze niet in dienst van topfavoriete Groenewoud zou rijden. Dat gebeurde volgens de concurrentie echter wel. Groenewoud won uiteindelijk nadat Conijn (uiteindelijk vierde) zich had gemeld in de sprintvoorbereiding. De onvrede bij de rivalen was groot.

Hoog en Van As

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey én schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As bespreken de rel in hun Sportnieuws.nl-podcast. Van As gooit een stelling op: "De wedstrijdleiding had Merel Conijn nooit toestemming moeten geven om mee te doen aan de marathon in Utrecht."

“Oneens”, reageert Hoog, die op de hoogte is van de eisen van de wedstrijdleiding. "Ze mocht Groenewoud niet helpen in de race, maar uiteindelijk gebeurde dat toch wel. De vraag is natuurlijk of Groenewoud ook had gewonnen zonder Conijn, waarschijnlijk wel. Ik denk dat het ook gewoon wel ín hun zit dat ze elkaar gaan helpen. Ook al mag dat dan officieel niet.”

“Dat gaat automatisch”, denkt ook Van As. “Maar ik denk dan toch: als je dan mee mag doen met de voorwaarden dat je het niet doet, dan moet je het ook niet doen.” Hoog denkt dat dat knap lastig is, Van As twijfelt daar wat aan. “Maar ik heb lang niet gemarathond”, grapt ze.

'Slim gedaan'

“Je weet gewoon dat mensen er extra op gaan letten dat je het niet doet", vindt Van As. "Dan moet je gewoon heel onopvallend schaatsen.” Hoog: “Het is natuurlijk nooit helemaal te bewijzen dat ze elkaar hebben geholpen.” Van As: “Dat is het dus.” Hoog: “Dat hebben ze gewoon slim gedaan. Ik begrijp wat je zegt, maar het zit er zo in dat ze dat met zijn tweeën doen.”

Van As: “Ik vind dat echt dom. Dom dat je er dan zelf voor zorgt dat er discussie over ontstaat. Dat vind ik dom, doe dat dan niet.” Hoog: “Uiteindelijk had Groenewoud hem toch wel gewonnen.” Van As: “Daar gaan we maar gewoon vanuit.”

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl en deze week kwamen naast de ophef rond de schaatsmarathon ook onder meer de behulpzaamheid van Sven Kramer, de onrust bij Ajax en de verbazing van Jutta Leerdam aan bod. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.