Angel Daleman heeft geschiedenis geschreven bij de World Cup in Calgary. De pas 18-jarige Nederlandse reed op de 500 meter zondag het wereldrecord bij de junioren uit de boeken met een geweldige rit.

Daleman was dit seizoen in de World Cup in de drie eerstewedstrijden elke keer op de dertiende plaats geëindigd. Ze reed vorige week in Salt Lake City wel al een persoonlijk record, maar in Calgary was ze zondag nog een stukje sneller. Daleman scherpte haar eigen toptijd met 0,13 seconde aan tot 37,28. Dat was niet alleen haar beste tijd ooit, maar ook het wereldrecord bij de junioren.

Dat record stond tot zondag op naam van Na-Hyun Lee uit Zuid-Korea. Zij reed in januari vorig jaar een tijd van 37,34. Daleman was in Calgary dus net een fractie sneller.

Het is daarmee het tweede wereldrecord bij de junioren dat Daleman in handen heeft. Ze reed vorig jaar op dezelfde baan al de toptijd van Joy Beune op de 1500 meter uit de boeken. Daleman scherpte toen het wereldrecord aan met bijna twee seconden.

Historie voor Nederland

Het bleek uiteindelijk niet alleen voor Daleman een historische 500 meter, maar ook voor Nederland. Daleman eindigde uiteindelijk als vijfde, maar hoefde enkel landgenotes voor haar te dulden. Femke Kok, Jutta Leerdam, Marrit Fleddeurs en Anna Boersma eindigden op de eerste vier plekken.

Het was voor de eerste keer dat het voltallige podium op de 500 meter uit Nederlandse vrouwen bestond. Uitgerekend de Koreaanse Lee was met een tijd van 37,29 achter Daleman de snelste niet-Nederlandse op plek zes.

