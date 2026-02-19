"Dit is wel weer een verrassende uitslag", trapt Marianne Timmer vanuit Milaan af over de sensationele ontknoping bij de 1500 meter. De drievoudig olympisch schaatskampioene vindt zelfs dat er voor Kjeld Nuis zelfs meer in het verschiet had gelegen. "Ik ben benieuwd naar wat hij zegt. Er had voor mijn gevoel nog meer ingezeten."

"Hij had wat kleine missertjes", vervolgt Timmer. "Het ging zeker niet vanzelf. Hij heeft echt op karakter gereden. Het is uiteindelijk wel voldoende voor brons." Nuis werd in een rechtstreeks gevecht verslagen door de Chinees Ning Zhongyan, die uiteindelijk verrassend het goud voor de neus van Jordan Stolz wegkaapte. "Dit was niet de rit van zijn leven. Maar blijkbaar had hij de kracht en kon hij de snelheid vasthouden. Hij is echt zo diep gegaan. Na zijn race was hij echt helemaal kapot. Dat doet ook echt heel veel pijn. Hier heeft hij wel een paar dagen last van. Maar brons verzacht zeker de pijn."

"Dit is wel weer een verrassende uitslag. Het was heel verrassend dat Stolz helemaal niet zo vertrok als normaal. Hij opende langzaam. Hij moet het juist hebben van de opening en van de eerste ronden die daarop volgen. In die laatste ronde gaat een sprinter vaak toch op een hoop. Nu rijdt hij wel heel stabiel, maar zeker niet op zijn Stolz. Zo zie je maar weer dat het altijd anders kan lopen."

Timmer zag dat Ning een uitstekende rit reed. Dat bleek ook wel uit het olympisch record (1:41.98) dat hij op de klokken zette. "Heel knap van Johan de Wit. Hij heeft het team toch goed klaargestoomd", loofde ze de Nederlandse coach van Ning. Stolz en Nuis reden respectievelijk 1:42.75 en 1:42.82 en stonden zo met zilver en brons op het podium. Joep Wennemars eindigde als vierde en Tijmen Snel werd elfde.

"Het is voor mij brons met een gouden randje", zei Nuis zelf na de huldigingsceremonie bij de NOS. Na de gouden plakken op de 1500 meter in 2018 en 2022 hangt er dit keer een bronzen medaille om zijn nek. "Een mooi olympisch afscheid, sluit Timmer tegenover Sportnieuws.nl af.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.