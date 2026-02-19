Jordan Stolz was donderdag de gedoodverfde favoriet voor het goud op de olympische 1500 meter, maar alles liep net even anders. De 21-jarige Amerikaan kwam tekort ten opzichte van de Chinees Zhongyan Ning en dat hadden de verslaggevers in zijn thuisland niet aan zien komen.

Bij The Times wisten ze niet wat hen overkwam. Geen goud voor Stolz? Daar hadden ze geen rekening mee gehouden gezien de kop bij hun artikel. 'Jordan Stolz pakt zijn derde medaille van deze Olympische Spelen, maar in een verrassende wending werd het geen gouden'.

Dat dit als donderslag bij heldere hemel kwam voor de Amerikanen, blijkt wel uit de eerste zin van het stuk. "Dit is dé sensatie van deze Olympische Spelen", zo vinden zij. "Zonder twijfel: het zilver voor Stolz zorgt ervoor dat zij verhaal vertraging oploopt." Het medium doelt op de vier gouden medailles die Stolz had kunnen winnen deze Spelen. In 1980 lukte dit zijn landgenoot en schaatsicoon Eric Heiden wel. Hij pakte er zelfs vijf.

'Stevige concurrentie'

"Zelfs een olympische koning moet soms genoegen nemen met zilver", zo schrijft de Milwaukee Journal Sentinel. "Stolz ging voor goud op de 1500 meter, maar vond zichzelf terug in een verrassende uitslag."

Bij de NPR kijken ze vanwege het zilver voor Stolz vooral naar de concurrentie. "Het was een veld met vele toppers", zo schrijven zij. "Het feit dat Joep Wennemars een olympisch record noteerde, dat later verbroken werd door Ning, geeft aan hoe goed de concurrentie was op deze afstand." Daarbij worden Wennemars en 'teamgenoot' Kjeld Nuis natuurlijk genoemd.

Nuis als een kind zo blij

Nuis pakte donderdag tijdens zijn laatste olympische race een bronzen medaille. Hij moest winnaar Ning en de zilveren Stolz voor zich laten, maar dat deerde de Nederlander helemaal niks. Hij was als een kind zo blij nog een keer op het olympisch podium te mogen staan en er kwamen zelfs wat tranen na afloop. "Ik heb hier zo van gedroomd."